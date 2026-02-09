Parla Heidi Reichinnek, l’artefice della rinascita di Die Linke

Außerordentlicher Parteitag Die Linke 2025 in Berlin

La popolare leader del gruppo parlamentare, torna sulla strategia che ha permesso la rinascita della sinistra radicale tedesca



Thomas Schnee per Mediapart

Se l’estrema destra ha più peso che mai nella politica tedesca, la sinistra radicale ha fermato la marginalizzazione che la minacciava. Heidi Reichinnek, 37 anni, copresidente del gruppo parlamentare del partito Die Linke al Bundestag, è una delle principali artefici della rinascita di un partito dato per politicamente morto pochi mesi prima delle elezioni legislative anticipate del 23 febbraio 2025.

Star dei social network tedeschi, è con un discorso virale al Bundestag contro una mozione per una politica migratoria dura, presentata dai conservatori e votata con il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), che Heidi Reichinnek ha mobilitato un elettorato più giovane, più urbano e più femminile che in passato… e soprattutto più numeroso.

Die Linke è riuscita a mantenere il suo seggio al Bundestag quasi raddoppiando il suo risultato del 2021 (8,8%). Il partito ha anche registrato un’ondata record di adesioni. Alla fine del 2025, il partito contava 123.000 membri, contro i 58.500 alla fine del 2024. Considerando l’ascesa dell’estrema destra nei parlamenti dei Länder (la Germania è un paese federale), Die Linke potrà giocare un ruolo significativo nella formazione di coalizioni democratiche al termine delle prossime elezioni regionali.

Mediapart: Quali elementi della vostra strategia hanno contribuito alla ripresa inaspettata di Die Linke?

Heidi Reichinnek: Il nostro successo si basa su molti fattori. Innanzitutto, l’arrivo di Ines Schwerdtner e Jan van Aken alla guida del partito nell’ottobre 2024. Sono riusciti a rimotivare il partito dopo l’uscita di Sahra Wagenknecht. Hanno anche messo in atto strutture operative che consentono di integrare i numerosissimi nuovi membri.

Abbiamo potuto concentrarci sul cuore del nostro progetto. Ovvero parlare di giustizia sociale, affitti dignitosi, costo della vita accessibile, e ripeterlo fino a quando tutti hanno capito. Abbiamo anche rifiutato di partecipare a dibattiti generici in cui migrazione e politica di sicurezza vengono mescolate senza discernimento.

Infine, abbiamo scelto in modo massiccio una campagna elettorale di prossimità, con un gran numero di porta a porta, stand informativi, attività sociali di tipo “cucina per tutti”. Parallelamente, c’è stato il lancio molto mediatico dell’operazione “Boucles d’argent” (Orecchini d’argento), durante la quale tre dei nostri veterani politici più popolari hanno conquistato tre circoscrizioni per consentire al partito di rimanere nel Bundestag.

Per la prima volta dopo molto tempo, abbiamo beneficiato di una copertura mediatica positiva. Tutto ciò ha ovviamente facilitato notevolmente il lavoro dei nostri militanti e dei nostri candidati in prima linea sul territorio. Prima c’era sempre un dibattito interno destabilizzante, dispute a livello federale… È stata la scissione causata dall’uscita di Sahra Wagenknecht a rendere possibile questa evoluzione.

Lei è nota per la sua presenza sui social network. A titolo personale, ha più di 1,5 milioni di follower su Instagram, TikTok e altri. Un altro fattore determinante?

Si tende sempre ad attribuire a questo fattore più importanza di quanta ne abbia, credo. Ciò che ci sta a cuore è parlare con le persone da pari a pari. È quello che facciamo sui social network, così come bussando alle porte o negli stand informativi per strada. È l’insieme di queste cose che fa la differenza.

Ho iniziato questo lavoro con il mio team nel 2021, quando sono entrata nel Bundestag, anche perché mi occupavo già di politica dell’infanzia e della gioventù ed era chiaro che se volevamo raggiungere principalmente i giovani, dovevamo essere presenti anche su TikTok. All’inizio ero titubante. Poi, a un certo punto, ho capito che dovevo semplicemente essere me stessa e dire: “Ecco il problema, critico questo, ecco la mia soluzione, ecco dove vogliamo arrivare”. E funziona bene.

Tredici milioni di tedeschi vivono al di sotto della soglia di povertà. Considerando il vostro programma, rivolto in primo luogo a loro, perché non siete il partito più grande della Germania?

È la domanda che tutti i partiti di sinistra dovrebbero porsi, ovunque e in tutti i tempi.

Molte persone sono semplicemente incredibilmente deluse dalla politica, dai partiti democratici, perché hanno sempre ricevuto molte promesse che non sono state mantenute.

Non votano più o si lasciano sedurre dalle promesse dell’estrema destra, che offre loro soluzioni semplicistiche, come se tutto migliorasse una volta che gli stranieri se ne fossero andati. Il che è ovviamente un’assurdità razzista. Per questo motivo sviluppiamo azioni concrete sul campo, per dimostrare che siamo in grado di migliorare la vita delle persone.

Apriamo centri di assistenza sociale nei quartieri. Abbiamo anche creato un “calcolatore di affitti abusivi” online, molto utilizzato. Nei consigli comunali in cui siamo presenti, affrontiamo temi che nessun altro prende in considerazione. Durante la pandemia di Covid, ad esempio, ci siamo occupati dei bambini e degli adolescenti che, a causa della chiusura degli asili e delle scuole, non avevano più accesso a pasti gratuiti o almeno economici.

Durante la pandemia di Covid, abbiamo anche lottato affinché i bambini e gli adolescenti provenienti da famiglie senza risorse potessero beneficiare di un pranzo consegnato a domicilio, poiché gli asili nido e le scuole erano chiusi. Abbiamo un ministro dell’istruzione nel Land di Meclemburgo-Pomerania Anteriore che ha introdotto la gratuità degli asili nido. Lottiamo anche contro la propaganda e il discorso dominante.

L’AfD continua la sua ascesa. In che misura siete disposti a stringere alleanze, anche con la CDU-CSU, per bloccare l’estrema destra?

Abbiamo sempre affermato di essere disposti a collaborare con tutte le forze democratiche per difendere la democrazia e migliorare la vita dei cittadini. Se una legge è nell’interesse dei cittadini, votare con i conservatori non è un problema. In Sassonia, dove il ministro presidente conservatore guida un governo di minoranza, il bilancio del Land non sarebbe mai stato approvato senza il nostro sostegno, per esempio.

Dubito che questo valga a livello federale. A questo livello, non si parla con noi. Per combattere l’AfD, si può sempre contare su Die Linke. Ma non sono sicura che sia ancora così con la CDU-CSU,.

L’AfD, ma anche il partito fondato da Sahra Wagenknecht, giocano molto sulla nostalgia di un modello di crescita ed esportazione che sarebbe fallito a causa della moneta unica, del peso delle migrazioni e della rottura delle relazioni energetiche con la Russia. Quale alternativa offrite a questa visione?

L’Unione europea (UE) ci ha permesso di conoscere una prosperità senza precedenti negli ultimi decenni, in tutta Europa. E, con poche eccezioni, non abbiamo conosciuto guerre. Affermiamo quindi chiaramente che abbiamo bisogno di più scambi all’interno dell’UE. È la cosa migliore da fare per la prosperità di tutti.

Dobbiamo naturalmente affermare chiaramente che rispettiamo il diritto internazionale e che le strategie sovraniste, alla fine dei conti, non portano che all’impoverimento. Ad esempio, l’AfD vorrebbe reintrodurre il marco, poiché l’euro perché l’euro è considerato una valuta terribile. Se lo facessimo, il marco tedesco subirebbe una forte rivalutazione rispetto all’euro e avremmo un problema di inflazione e di esportazioni.

È favorevole al mantenimento del modello esportatore tedesco?

La Germania è diventata campione mondiale delle esportazioni perché ha abbassato massicciamente il livello dei salari. È in parte grazie all’Agenda 2010 che la Germania ha oggi una consistente fascia di lavoratori a basso reddito, un risultato di cui l’ex cancelliere Schröder si è peraltro vantato. Ma a che serve essere campioni mondiali delle esportazioni se ciò non è dovuto all’innovazione, ma ai bassi salari e alle cattive condizioni di lavoro?

Il modo migliore per rafforzare l’economia è ricorrere a investimenti pubblici e a direttive affidabili. Dobbiamo sostenere la domanda interna, ad esempio riformando l’imposta sul reddito per ridistribuire la ricchezza dall’alto verso il basso e alleggerire il carico fiscale sui redditi medio-bassi. Dobbiamo garantire salari dignitosi e buone prestazioni sociali affinché le persone possano permettersi prodotti alimentari a prezzi ragionevoli, pagare l’affitto, andare al cinema o al bar all’angolo, in modo che quest’ultimo non sia costretto a chiudere.

I servizi pubblici devono essere protetti dalla logica di mercato e rimanere nelle mani dello Stato, in particolare l’alloggio, la sanità, l’istruzione o la mobilità.

Cosa proponete per contrastare il declino della vostra industria?

Dobbiamo promuovere la nostra industria locale. L’esempio dell’acciaio lo dimostra: esiste acciaio molto economico proveniente dalla Cina. Ma l’industria siderurgica qui non deve andare in rovina.

E se le autorità pubbliche sostengono le imprese con investimenti multimiliardari, come hanno fatto il Land Renania Settentrionale-Vestfalia e il governo federale per ThyssenKrupp, ciò deve essere accompagnato da obiettivi concreti. I diritti di cogestione nelle imprese devono essere estesi, i posti di lavoro preservati e i siti garantiti. I dividendi e gli stipendi dei dirigenti devono essere limitati e, nel migliore dei casi, le autorità pubbliche devono diventare azionisti.

I costi in Germania sono elevati, è vero. Ma ciò che possiamo offrire è una buona formazione dei lavoratori, se investiamo nell’istruzione. E una buona infrastruttura, se investiamo in essa. Ciò include anche energia a basso costo. Abbiamo bisogno di maggiori investimenti in energia verde e accessibile a tutti.

L’Europa è stretta tra l’imperialismo di Trump, sempre più coercitivo nei nostri confronti, e l’imperialismo di Putin. Quale ruolo dovrebbe svolgere la Germania?

Come ho detto, l’Unione europea e le Nazioni Unite sono i nostri punti di riferimento che devono diventare o tornare ad essere strumenti più potenti. Perché sì, lo stiamo vivendo con Trump, lo stiamo vivendo con Putin, lo stiamo vivendo purtroppo anche in altri paesi europei, dove si trovano dove si trovano attori sempre più potenti che tornano a sostenere una politica egoistica o che improvvisamente rivendicano territori confinanti.

Ecco perché abbiamo ancora più bisogno di attori forti come l’Unione europea, con un pilastro franco-tedesco rafforzato. Ma per questo ho anche bisogno di un’UE che si interessi al benessere della sua popolazione e che non agisca principalmente nell’interesse delle imprese.

Con l’UE potremmo fare tante cose positive, sia sul piano della politica internazionale che su quello della politica sociale… L’UE è più forte di quanto creda. E dobbiamo smettere di sperare che Trump ci lasci in pace se gli diciamo quello che vuole sentire senza criticarlo.

Dall’altra parte c’è la Russia di Putin e la sua guerra di aggressione in Ucraina. Qual è la vostra posizione sul riarmo della Bundeswehr e sulla reintroduzione del servizio militare?

Siamo contrari al ritorno del servizio militare sia per gli uomini che per le donne, perché riteniamo che nessuno debba essere costretto a portare le armi e che l’intera procedura, la raccolta dei dati, la visita medica, sia semplicemente degradante. Sosterremo attivamente tutti i giovani che si rifiutano di partecipare.

Siamo favorevoli alla soppressione, nella Costituzione, di ogni possibilità di reintrodurre il servizio militare. Se l’esercito tedesco ha bisogno di più soldati, bisogna prima pensare alle condizioni di lavoro e a quelle salariali, e chiedersi perché i giovani non sono più disposti a arruolarsi.

Ci viene sempre detto che le nostre missioni all’estero hanno lo scopo di mantenere la pace, ma in gran parte sono anche subordinate a interessi economici. Anche le esportazioni di armi dovrebbero essere esaminate con occhio critico.

Inoltre, vogliamo che la Bundeswehr sia un esercito di difesa, come stabilito dalla Costituzione. Dobbiamo armarci in funzione di questo obiettivo, ma non di più. Siamo contrari all’attuale spirale di rimilitarizzazione. Ogni centesimo speso per gli armamenti è un centesimo che manca al settore sociale. Questo è inaccettabile.

Stessa posizione per un bilancio della difesa pari al 5% del PIL, come richiesto da Trump e dalla NATO?

Abbiamo abbastanza armi su questo pianeta per distruggerlo una dozzina di volte. Non è la strada giusta. Del resto, ciò che sta funzionando di nuovo, da alcune settimane e alcuni mesi, è sorprendentemente la diplomazia.

E quando parliamo di diplomazia, non significa che diciamo a Putin: «Venga, per favore, prendiamo un caffè e forse potremo discutere». Dobbiamo esercitare pressioni, anche sul piano economico, ad esempio sequestrando i beni privati degli oligarchi russi che sostengono Putin.

E sì, dobbiamo anche discutere con attori come la Cina. Non è necessario sostenere il suo regime, ma il fatto è che si tratta di un attore importante a cui Putin presta attenzione. Se voglio discutere solo con democratici irreprensibili, il mondo rischia di divenire molto silenzioso.

Lei parla dei preparativi per i negoziati di pace in Ucraina. Ma Putin attacca senza sosta e mantiene le sue richieste massime. Non dovremmo continuare a sostenere l’Ucraina con armi e denaro?

La posizione del nostro partito è chiara: siamo contrari alle forniture di armi all’Ucraina. Dobbiamo risolvere questo conflitto con la diplomazia. Nonostante tutti gli orrori che si sono verificati, ci sono stati progressi significativi nei negoziati di pace. E questo dimostra, a mio avviso, ancora una volta che avremmo dovuto intraprendere questa strada molto prima