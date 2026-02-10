Gli USA minacciano dazi ai Paesi che fanno affari con l’Iran mentre parlano di “colloqui molto buoni”

Tra minacce di nuovi dazi e canali negoziali riaperti in Oman, Washington alterna pressione economico-militare e dialogo con Teheran. Pechino invita alla de-escalation, mentre gli analisti sottolineano margini di compromesso ancora ristretti e un equilibrio regionale molto fragile.

di Feng Fan e Ma Ruqian (Global Times) – 7 febbraio 2026

Gli Stati Uniti sembrano adottare nei confronti dell’Iran quella che un esperto cinese ha definito una “strategia parallela di pressione e colloqui”, dopo che venerdì il presidente USA Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che potrebbe imporre un dazio del 25% ai Paesi che fanno affari con l’Iran, affermando poi sabato che Washington ha tenuto con Teheran “colloqui molto buoni”.

Anche le autorità iraniane hanno definito “positivo” l’ultimo giro di contatti in Oman, ma il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato, secondo i media, che una decisione su come procedere con ulteriori tornate sarà presa dopo “consultazioni con le capitali”.

Le due parti hanno tenuto venerdì sera in Oman diverse ore di negoziati sul nucleare, e funzionari di entrambi i Paesi hanno indicato che potrebbero seguire ulteriori incontri nei prossimi giorni, secondo il media statunitense Axios.

Secondo Axios, gli incontri tra Stati Uniti e Iran si sono svolti tramite mediatori. Gli stessi consiglieri di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno inoltre incontrato direttamente Araghchi, hanno riferito ad Axios due fonti informate sull’incontro.

L’incontro ha segnato il primo contatto faccia a faccia tra Stati Uniti e Iran dalla guerra di 12 giorni dello scorso giugno, ha scritto Axios, sottolineando che i colloqui si sono svolti mentre nel Golfo era in corso un massiccio rafforzamento militare statunitense e mentre Trump avvertiva che avrebbe potuto passare all’azione militare se non si fosse raggiunto rapidamente un accordo.

In questi scambi indiretti era presente anche l’ammiraglio della Marina statunitense Brad Cooper, comandante del Comando Centrale USA. Associated Press ha riferito che il contesto “ha ricordato che la portaerei USS Abraham Lincoln e altre navi da guerra si trovavano in quel momento al largo delle coste iraniane, nel Mar Arabico”.

Nonostante l’impegno diplomatico, Washington ha continuato ad aumentare la pressione su Teheran. Venerdì, Trump ha firmato un ordine esecutivo che potrebbe imporre un dazio del 25% ai Paesi che fanno affari con l’Iran. Separatamente, gli USA hanno sanzionato 15 entità e 14 navi della cosiddetta “flotta ombra” legate a quello che hanno descritto come commercio illecito di petrolio iraniano, prodotti petroliferi e petrolchimici, ha dichiarato venerdì il Dipartimento di Stato, secondo Reuters.

L’ordine esecutivo stabilisce che si applicherà alle merci importate negli Stati Uniti da qualsiasi nazione che “acquisti, importi o altrimenti acquisisca direttamente o indirettamente beni o servizi dall’Iran”, ha riportato la BBC. In quel momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli su come i dazi funzioneranno nella pratica.

Dal canto suo, l’Iran ha ribadito principi che considera essenziali per qualsiasi esito duraturo. “L’Iran entra nella diplomazia con occhi aperti e con una memoria salda dell’ultimo anno. Ci impegniamo in buona fede e restiamo fermi sui nostri diritti. Gli impegni devono essere onorati. Parità, rispetto reciproco e interesse reciproco non sono retorica: sono un requisito e i pilastri di un accordo duraturo”, ha scritto Araghchi venerdì sulla piattaforma social X.

L’agenzia iraniana Iranian Student News Agency, collegata al governo iraniano, ha riferito che il presunto incontro in presenza non è stato altro che un formale saluto diplomatico. Ha aggiunto che i colloqui si sono svolti come riportato, con il ministro degli Esteri omanita Badr bin Hamad Al Busaidi nel ruolo di intermediario, secondo Al Jazeera.

Un esperto cinese ha affermato che i binari paralleli di colloqui e pressione evidenziano la strategia più ampia di Washington. Gli Stati Uniti stanno cercando di usare la pressione economica e militare per forzare negoziati ed estrarre dall’Iran le concessioni desiderate, mentre entrambe le parti sperano anche che i colloqui possano aiutare a evitare un confronto militare diretto, ha dichiarato sabato al Global Times Liu Zhongmin, professore presso l’Istituto di Studi sul Medio Oriente dell’Università di Studi Internazionali di Shanghai.

Allo stesso tempo, Liu ha osservato che lo spazio per un compromesso resta limitato. Dalle informazioni disponibili, gli Stati Uniti sperano di includere nei colloqui anche vincoli alle capacità missilistiche iraniane e al sostegno dell’Iran al cosiddetto “Asse della Resistenza”, mentre Teheran ha respinto l’ipotesi di mettere questi temi sul tavolo.

Anche sulla questione nucleare, Teheran non è disposta ad abbandonare completamente il proprio programma, ha detto Liu, aggiungendo che queste divergenze significano che lo spazio negoziale è “molto limitato” al momento, e che la possibilità di raggiungere un accordo dipenderà dalla disponibilità di entrambe le parti a fare concessioni nella prossima fase.

In ultima analisi, un ritorno ai negoziati riflette una tendenza più generale, poiché un conflitto militare sarebbe un esito perdente per tutti, ha affermato Liu, aggiungendo che nel breve periodo è improbabile raggiungere risultati accettabili per entrambe le parti.

La Cina ha ribadito il proprio sostegno al dialogo tra Stati Uniti e Iran. Venerdì il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha dichiarato che il vice ministro degli Esteri Miao Deyu e il ministro assistente degli Esteri Liu Bin hanno incontrato separatamente il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi, in visita in Cina giovedì, rispondendo a una domanda dei media sulle consultazioni di Teheran con Mosca e Pechino in vista dei colloqui nucleari tra USA e Iran.

La Cina ha mantenuto comunicazioni con le altre parti sulle questioni pertinenti e auspica che tutte le parti risolvano le divergenze attraverso il dialogo e mantengano congiuntamente pace e stabilità regionali, ha detto Lin.

