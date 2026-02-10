AFV

Lavrov: Trump ha tradito gli accordi con Putin

DiL.M.

Feb 10, 2026 #Putin, #Trump

Uno studio del CSIS stima che la guerra in Ucraina abbia prodotto quasi due milioni di vittime tra russi e ucraini, con oltre 400.000 nel solo 2025. Secondo il think tank, le perdite russe sarebbero nettamente superiori e tali da segnare il declino strategico di Mosca.
Queste cifre sono però contestate da altre fonti, che parlano invece di perdite ucraine molto più elevate e di una guerra d’attrito favorevole alla Russia. Per diversi analisti, le stime più catastrofiche servono soprattutto ad alimentare la propaganda occidentale, sostenendo l’idea – sempre più fragile – di un imminente collasso russo.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

