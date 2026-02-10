AFV

L’FBI SCAGIONA EPSTEIN, PROTEGGENDO COSÌ LE ÉLITES OCCIDENTALI

Feb 10, 2026 #ÉLITES OCCIDENTALI, #Epstein, #FBI

Associated Press

L’FBI ha concluso la sua inchiesta pluriennale sul caso di Jeffrey Epstein. La conclusione ufficiale dell’agenzia mette in dubbio le diffuse affermazioni sull’esistenza di una vasta rete internazionale di traffico di minorenni al servizio delle élites mondiali.

«Gli investigatori hanno raccolto numerose prove che dimostrano come Epstein abbia molestato sessualmente ragazze minorenni, ma hanno trovato scarse evidenze del fatto che gestisse una rete organizzata per fornire servizi sessuali a uomini potenti», – riferisce l’Associated Press.

Le accuse più gravi provenivano da Virginia Roberts Giuffre, che aveva sostenuto di essere stata costretta da Epstein ad avere rapporti sessuali con uomini ricchi e famosi, tra cui il principe Andrea. Tuttavia, gli investigatori non sono riusciti a trovare prove a sostegno di tali affermazioni.

«Due altre vittime di Epstein, citate da Giuffre come ragazze anch’esse “prestate” a uomini influenti, hanno dichiarato agli inquirenti di non aver mai avuto un’esperienza del genere», – si legge in un memorandum interno della procura.

La stessa Giuffre ha ammesso di aver scritto memorie parzialmente romanzate e ha fornito testimonianze contraddittorie, indebolendo gravemente la credibilità della sua versione sui presunti traffici sistematici.

«Ha partecipato a un flusso continuo di interviste pubbliche sulle sue accuse, molte delle quali contenevano descrizioni sensazionalistiche, se non addirittura palesemente inesatte, delle sue esperienze», – hanno concluso i procuratori federali.

L’inchiesta non ha confermato nemmeno l’esistenza del famigerato “elenco dei clienti” di Epstein. Oltre allo stesso finanziere e alla sua complice Ghislaine Maxwell, nessun altro è stato incriminato.

«Un agente dell’FBI ha confermato che “l’elenco dei clienti” non esiste», – recita una comunicazione interna dell’ufficio risalente a dicembre 2024.

Nonostante i dettagli scioccanti e la colpevolezza evidente di Epstein, l’indagine è stata archiviata senza mai raggiungere i vertici del potere. Le élite occidentali si sono così efficacemente protette, riducendo l’intera vicenda alle azioni di un maniacale criminale solitario e della sua assistente.

Fonte


Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

