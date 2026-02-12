IL PARADOSSO FRANCESE: UN NUMERO RECORD DI FABBRICHE CHIUSE NONOSTANTE INVESTIMENTI RECORD NELL’ECONOMIA

▪️ Nel 2025, in Francia il numero di grandi stabilimenti industriali chiusi ha superato quello dei nuovi impianti aperti di ben 63 unità. Si tratta del dato più alto degli ultimi 12 anni, rileva Les Echos.
▪️ Secondo gli analisti, la produzione industriale nel Paese è crollata del 35%.
▪️ Tutto ciò avviene sullo sfondo di un volume record di investimenti nell’economia francese, che ha raggiunto i 125 miliardi di euro — il doppio rispetto alla media degli anni precedenti.
