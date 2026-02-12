Le comunità vietnamite all’estero invitate a contribuire alla visione di un Việt Nam pacifico e prospero

Nel suo messaggio per il Capodanno lunare e battendo il tamburo cerimoniale per inaugurare il programma artistico Xuân Quê Hương (Primavera della Patria) 2026, sul tema “Aspirazione vietnamita: Pace e Prosperità”, il Presidente Lương Cường ha rivolto calorosi saluti e i migliori auguri ai connazionali nel mondo e agli ospiti d’onore.

VNA/VNS – 9 febbraio 2026

HÀ NỘI — Il Presidente della Repubblica Lương Cường ha invitato i vietnamiti, in patria e all’estero, a rafforzare la solidarietà nazionale e a contribuire con intelletto, risorse e dedizione alla costruzione e alla difesa del Paese, sottolineando che ogni sforzo concorre a edificare un Việt Nam pacifico e prospero.

Nel suo messaggio per il Capodanno lunare e battendo il tamburo cerimoniale per inaugurare il programma artistico Xuân Quê Hương (Primavera della Patria) 2026, sul tema “Aspirazione vietnamita: Pace e Prosperità”, il Presidente ha rivolto calorosi saluti e i migliori auguri ai connazionali nel mondo e agli ospiti d’onore.

Ha affermato che il 2025 è stato caratterizzato da grandi eventi e da risultati rilevanti, insieme alla razionalizzazione amministrativa e alla riorganizzazione dello spazio di sviluppo, che hanno creato slancio verso i due obiettivi centenari di sviluppo del Paese.

Nonostante gravi calamità naturali e un contesto globale e regionale complesso, la resilienza, l’intelligenza, la determinazione e l’aspirazione del Việt Nam sono state riaffermate. Sotto la guida del Partito e grazie alla determinazione dell’intera nazione, il Paese ha superato le difficoltà e ha ottenuto risultati complessivi e di svolta, ha osservato.

Le relazioni esterne sono rimaste un punto di forza, accrescendo la posizione internazionale del Việt Nam. Le comunità dei vietnamiti all’estero hanno continuato ad agire come ponti di amicizia e cooperazione, apportando al contempo preziose risorse alla patria.

A nome dello Stato e del popolo di tutto il Paese, il Presidente ha espresso apprezzamento per l’affetto e il senso di responsabilità dei vietnamiti all’estero verso la nazione, affermando che l’“aspirazione vietnamita” è la forza spirituale trainante del Paese.

Ha sottolineato che “grandi opportunità, grande aspirazione e grande responsabilità” ricadono ora su ogni vietnamita, e che unità e solidarietà rappresentano la forza decisiva per realizzare tale visione.

Svoltosi dal 6 al 9 febbraio con circa 1.500 delegati vietnamiti d’oltremare, il programma ha celebrato il ritorno alle radici, i ricordi del Tết e l’identità nazionale, riaffermando che i vietnamiti all’estero sono parte inseparabile della nazione e incoraggiando la preservazione della lingua e della cultura, oltre a ispirare contributi allo sviluppo sostenibile.

Sotto il tema “Aspirazione vietnamita: Pace e Prosperità”, l’evento ha posto in risalto la visione di sviluppo del Paese, l’aspirazione come motore di ascesa, la pace come base per uno sviluppo e un’integrazione sostenibili, e la prosperità come obiettivo della costruzione di una nazione forte e moderna, nella quale tutti i cittadini, inclusi i vietnamiti all’estero, possano realizzare pienamente le proprie potenzialità e la propria dedizione.

Il programma ha inoltre reso omaggio ai significativi contributi dei vietnamiti all’estero e ha incoraggiato un loro coinvolgimento continuo nella nuova fase di sviluppo della nazione.

