ACC RIDUCE IL PERSONALE IN FRANCIA E CHIUDE GLI STABILIMENTI IN GERMANIA E ITALIA

DiAFV from TELEGRAM

Feb 13, 2026 #ACC, #industria

Bloomberg

▪️ Automotive Cells Company (ACC) — joint venture per la produzione di batterie creata da Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergiesha sospeso i piani per la costruzione di gigafabbriche di batterie in Germania e Italia, riferisce Bloomberg.

Inoltre, l’azienda ha avviato trattative con i sindacati per tagliare il personale presso il proprio impianto in Francia.

▪️ La causa principale è il disastroso stato finanziario di Stellantis. A causa dei progetti in perdita nel settore degli elettrici, il colosso automobilistico è costretto a svalutare asset per un record di 22,2 miliardi di euro. Solo dall’inizio del 2024, la sua capitalizzazione è crollata di 70 miliardi di euro.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

