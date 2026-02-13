Il ministro degli Esteri iraniano: l’arricchimento dell’uranio continuerà “anche a costo di una guerra”

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato l’8 febbraio che la Repubblica islamica non rinuncerà all’arricchimento dell’uranio, come richiesto da Israele e dagli Stati Uniti, sottolineando che Teheran continuerà a perseguire un programma nucleare pacifico anche a costo di una guerra.

Araghchi ha inoltre ribadito che i colloqui con gli Stati Uniti non si concentreranno su nient’altro che sulla questione nucleare, poiché Israele continua a fare pressioni su Washington affinché raddoppi le richieste di riduzione del programma missilistico iraniano e di sospensione del sostegno ai gruppi di resistenza regionali.

“L’Iran ha pagato un prezzo molto alto per il suo programma nucleare pacifico e per l’arricchimento dell’uranio”, ha ricordato domenica il ministro degli Esteri.

“Perché insistiamo così tanto sull’arricchimento e ci rifiutiamo di rinunciarvi anche se ci viene imposta una guerra? Perché nessuno ha il diritto di dettare il nostro comportamento”, ha aggiunto.

L’Iran non abbandonerà mai l’arricchimento, anche “se gli verrà imposta una guerra”. “Il loro dispiegamento militare nella regione non ci spaventa”.

“Non c’è stato un incontro diretto, abbiamo avuto un incontro diplomatico di cortesia, che equivaleva a una stretta di mano. È già successo in passato, è una cosa comune”, ha proseguito Araghchi, riferendosi ai recenti colloqui, i primi da quando l’Iran è stato attaccato da Israele nel bel mezzo dei negoziati l’anno scorso.

“Il luogo e l’ora del prossimo incontro saranno stabiliti nelle prossime consultazioni. Potrebbe essere un altro luogo, ma la forma dei negoziati sarà indiretta.”

“Negozieremo solo sulle questioni nucleari. Se si vuole continuare, si continuerà allo stesso modo”, ha precisato Araghchi.

Secondo quanto riportato, all’inizio dei colloqui il capo del CENTCOM statunitense avrebbe preso parte alle trattative.

“La delegazione statunitense a Muscat aveva chiesto se il comandante del CENTCOM potesse partecipare a un incontro diplomatico con noi. Abbiamo respinto la richiesta, affermando che non accettiamo la presenza di un militare nei negoziati”, ha chiarito Araghchi.

Ha anche affermato che “il futuro dei negoziati non è chiaro”, aggiungendo: “Non ci fidiamo di loro né escludiamo la possibilità di inganni e raggiri. Anzi, li prevediamo pienamente”.

I commenti del ministro degli Esteri giungono mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu visiterà gli Stati Uniti nei prossimi giorni per colloqui con Donald Trump.

Si prevede che il premier spingerà Washington a non rinunciare alla richiesta che l’Iran abbandoni l’Asse della Resistenza, nonché il suo programma missilistico e nucleare.

“Il Primo Ministro ritiene che qualsiasi negoziato debba includere la limitazione dei missili balistici e la sospensione del sostegno all’asse iraniano”, secondo quanto riferito dall’ufficio di Netanyahu il 7 febbraio.

Il sito di notizie israeliano Ynet ha riferito che l’obiettivo di Netanyahu per la visita negli Stati Uniti è “garantire che gli interessi israeliani siano salvaguardati nei negoziati”.

Nell’articolo si sottolinea che Tel Aviv vuole che i missili iraniani siano limitati a soli 300 chilometri, rendendoli incapaci di colpire Israele.

“Israele vuole anche che l’accordo stabilisca che l’Iran non sarà più in grado di fornire supporto ai suoi alleati nella regione, tra cui Hezbollah in Libano e gli Houthi nello Yemen”.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, una fonte politica di alto livello avrebbe affermato di aver “promosso con urgenza” la sua visita negli Stati Uniti “per influenzare l’accettazione delle condizioni di Israele nei negoziati, con particolare attenzione ai missili balistici”.

Inoltre, dal media israeliano emerge che Israele chiede il ripristino delle ispezioni a sorpresa e del monitoraggio “di alta qualità” da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), che Teheran accusa di servire gli interessi di Tel Aviv.

Inoltre, Israele vuole che le scorte di uranio arricchito dell’Iran vengano rimosse dal territorio nazionale.

Ynet conferma anche altre indiscrezioni secondo cui Washington si aspetta importanti concessioni da parte dell’Iran nel prossimo round di colloqui.

L’Iran ha manifestato la volontà di limitare potenzialmente l’arricchimento nei negoziati precedenti, come concordato nell’accordo del 2015, poi annullato da Trump durante il suo primo mandato.

Tuttavia, la Repubblica islamica si rifiuta di rinunciare al sostegno ai suoi alleati e afferma che il suo programma missilistico, una parte importante della difesa del Paese, non è negoziabile.

I negoziati rischiarono di fallire a causa dell’insistenza dell’Iran nel discutere solo della questione nucleare.

La scorsa settimana Axios ha riferito che gli Stati Uniti hanno accettato di incontrare gli iraniani solo “per rispetto” nei confronti dei loro alleati arabi che avevano fatto pressioni per salvare i colloqui dall’annullamento.

Subito dopo i colloqui, gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni all’industria petrolifera iraniana.

L’ultima volta che Teheran ha negoziato con Washington, è stata attaccata da Israele nel bel mezzo dei colloqui.

Per mesi prima dell’attacco, Trump aveva finto di essere a favore della diplomazia, mentre pianificava segretamente la guerra di 12 giorni con Israele.

I colloqui coincidono con un massiccio rafforzamento militare statunitense nella regione e fanno seguito alle numerose minacce contro l’Iran espresse pubblicamente da Trump. L’Iran ha promesso di contrastare qualsiasi attacco contrattaccando Israele e le basi statunitensi in tutta l’Asia occidentale.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_ministro_degli_esteri_iraniano_larricchimento_delluranio_continuer_anche_a_costo_di_una_guerra/82_65209