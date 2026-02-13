LA CINA ESORTA LE BANCHE A RIDURRE GLI INVESTIMENTI NEL DEBITO PUBBLICO STATUNITENSE

— Bloomberg

▪️ Le autorità di regolamentazione cinesi hanno sollecitato le banche del Paese a limitare gli acquisti di titoli del Tesoro USA. A quelle istituzioni particolarmente esposte sul mercato americano è stato raccomandato di ridurre le proprie posizioni, riferisce Bloomberg.

▪️ Questa mossa si inserisce in una più ampia strategia di diversificazione dei rischi di mercato, in linea con le preoccupazioni espresse da governi e gestori di fondi sovrani in tutto il mondo. Tali timori sono alimentati dal crescente dibattito sull’affidabilità del debito pubblico statunitense come «porto sicuro» (*safe haven*) e sulla futura attrattività del dollaro.

▪️ Negli ultimi dieci anni, il volume complessivo dei Treasury statunitensi detenuti da enti statali e privati cinesi è diminuito costantemente. Un tempo primo creditore globale degli Stati Uniti, la Cina è stata superata dal Giappone nel 2019 e, lo scorso anno, anche dal Regno Unito.

▪️ Le riserve in dollari della Cina si sono quasi dimezzate rispetto al picco del 2013, scendendo a 683 miliardi di dollari a novembre — il livello più basso dal 2008.

