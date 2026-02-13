La Cina promette sostegno a Cuba di fronte all’embargo petrolifero degli USA

La Cina ha dichiarato che sosterrà Cuba, che si trova ad affrontare una grave carenza di carburante a seguito dell’inasprimento delle misure imposte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha dichiarato in una conferenza stampa a Pechino che il suo Paese farà tutto il possibile per aiutare l’Avana . “Vorrei sottolineare ancora una volta che la Cina sostiene fermamente Cuba nella difesa della sua sovranità e sicurezza nazionale, si oppone alle interferenze straniere e combatte con fermezza qualsiasi azione o atto disumano che privi il popolo cubano del suo diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo”, ha ribadito.

“La Cina, come sempre, fornirà a Cuba supporto e assistenza al meglio delle sue capacità. Per quanto riguarda specifici progetti di assistenza, suggerisco di contattare le agenzie competenti per chiarimenti; ciò richiede anche consultazioni tra Cina e Cuba attraverso canali bilaterali”, ha aggiunto.

Interferenza esterna

La crisi si è aggravata dopo che Washington ha bloccato le spedizioni di petrolio venezuelano a Cuba, la sua principale fonte di approvvigionamento. In seguito al rapimento del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi all’inizio di gennaio, la Casa Bianca ha sospeso le consegne da Caracas e ha dichiarato lo stato di “emergenza nazionale” per Cuba. Successivamente, Trump ha firmato un ordine esecutivo che minaccia di imporre dazi aggiuntivi ai paesi che vendono petrolio greggio all’isola.

Nel frattempo, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dichiarato: “Questa nuova misura dimostra la natura fascista, criminale e genocida di una cricca che ha dirottato gli interessi del popolo americano per un guadagno puramente personale”.

Con l’embargo ancora in vigore, il governo cubano ha annunciato nuove misure per affrontare la grave carenza di carburante. L’Avana ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, si impegnerà a garantire i servizi essenziali alla popolazione.

In questo contesto, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato la scorsa settimana il suo omologo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, e ha ribadito che la Cina “si oppone alle ingerenze esterne ingiustificate” ed è disposta a fornire assistenza “nei limiti delle sue capacità”.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-la_cina_promette_sostegno_a_cuba_di_fronte_allembargo_petrolifero_degli_usa/82_65262