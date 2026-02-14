GLI STATI UNITI ANNULLANO LA POLITICA DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

L’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (EPA) annullerà questa settimana la politica che funge da base legale per una serie di norme che regolano le emissioni di gas serra. Secondo Bloomberg, questo rappresenta il più serio passo indietro del presidente Donald Trump nella lotta contro il cambiamento climatico.
”Si tratta del più grande atto di deregolamentazione nella storia degli Stati Uniti», – hanno dichiarato dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente.
Tale decisione è vista come la preparazione del terreno per un ulteriore indebolimento delle misure di protezione del clima negli Stati Uniti.
Nell’ambito di questa iniziativa, la Casa Bianca continuerà a sostenere la generazione di energia da carbone, includendo il prolungamento del periodo di produzione di elettricità nelle centrali a carbone e l’esercizio di impianti che avrebbero dovuto essere chiusi, sottolinea Bloomberg.
Telegram| X| Web| RETE Info Defense