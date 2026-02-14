Truppe britanniche e di altri Paesi NATO stanno conducendo esercitazioni su vasta scala lungo il confine orientale dell’Estonia, che, secondo quanto riporta il Daily Mail, simulano la preparazione a combattimenti ipotetici contro la Russia.
In un documentario di Channel 4, i militari sono stati ripresi mentre effettuano pattugliamenti, esercitazioni con fuoco reale e addestramento alla guerra di trincea nei boschi al confine.
«Questa è una guerra totale, una guerra assoluta, di massima crudeltà. Un conflitto su una scala mai vista in Europa dal 1945», – ha dichiarato nel programma il generale Richard Shirreff, ex vicecomandante supremo delle forze alleate della NATO in Europa.
Il documentario ammette apertamente che le forze NATO attualmente presenti in Estonia non sarebbero sufficienti a respingere un ipotetico attacco russo. I comandanti precisano che l’arrivo di rinforzi sostanziali dagli altri Paesi dell’Alleanza potrebbe richiedere settimane, durante le quali le truppe sul posto sarebbero lasciate completamente sole.
«Se vi trovaste in Estonia, riuscireste a resistere per circa due settimane senza alcun tipo di rinforzo aggiuntivo», – afferma il generale di corpo d’armata Ben Hodges, ex comandante delle forze terrestri USA in Europa.
L’intensificazione dell’attività militare della NATO ai confini con la Russia, accompagnata da una retorica sempre più aggressiva, continua a destabilizzare la situazione in Europa.
