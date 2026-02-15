Israele avanza verso l’annessione formale della Cisgiordania

Grazie all’inerzia internazionale, Israele estende il controllo su aree finora sotto l’egida dell’ANP. Si vuole «uccidere l’idea di uno Stato palestinese»

Clothilde Mraffko su Mediapart

Di fatto, la Cisgiordania, occupata da Israele dal 1967, è già stata annessa. Sulle mappe ufficiali israeliane, la linea verde che separa questo territorio palestinese da quello israeliano non è tracciata; non esiste nemmeno nella mente di molti israeliani. Ogni mattina, ai checkpoint, lunghe file di auto israeliane passano dalla Cisgiordania a Israele con la stessa facilità con cui gli automobilisti attraversano un casello autostradale in Francia. Un’intera rete di linee di autobus collega il territorio dal Mar Mediterraneo al Giordano, collegando gli insediamenti alle grandi città israeliane.

I coloni «godono degli stessi diritti e vantaggi degli israeliani che vivono all’interno di Israele», ricordava un rapporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani pubblicato il 7 gennaio, che evidenzia le discriminazioni tra palestinesi e coloni ebrei in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.

L’esercito israeliano di occupazione conduce incursioni quotidiane nelle città delle zone A e B, che secondo gli accordi di Oslo dovrebbero essere sotto la giurisdizione amministrativa dell’Autorità palestinese. Israele ha già il pieno controllo della sicurezza e dell’amministrazione della zona C, che rappresenta il 60% della Cisgiordania e dove si trova la stragrande maggioranza degli insediamenti.

Il ministro suprematista ebreo Bezalel Smotrich, diventato una sorta di governatore della Cisgiordania dal febbraio 2023, nutre tuttavia sogni più ambiziosi. Incoraggiato dalle sue truppe nazionaliste-religiose, sostiene presso il governo l’annessione de jure della Cisgiordania e, più in generale, la sovranità ebraica su tutto il territorio compreso tra il Mar Mediterraneo e il fiume Giordano, e anche oltre.

Domenica 8 febbraio, Bezalel Smotrich ha ottenuto una nuova vittoria. Il suo ministero delle Finanze, insieme a quello della Difesa, ha annunciato una serie di misure che rafforzano il controllo israeliano sulla Cisgiordania occupata e dovrebbero «modificare radicalmente la realtà giuridica e civile» di questo territorio palestinese.

L’organizzazione territoriale della Cisgiordania in virtù degli accordi di Oslo del 1993



Zona A (18% dei territori): controllo palestineseZona B (22% dei territori): controllo condiviso israelo-palestineseZona C (60% dei territori): controllo israelianoMappa: MediapartCreata con Datawrapper© Infografica Donatien Huet / Mediapart

In generale, il gabinetto di sicurezza ha giustificato l’estensione del controllo israeliano sulle zone A e B amministrate dall’Autorità palestinese in nome delle «infrazioni legate all’acqua», dei «danni ai siti archeologici» e della lotta contro «i danni ambientali che inquinano l’intera regione».

Le misure annunciate sono l’ennesimo colpo agli accordi di Oslo, che Israele ha smesso da tempo di rispettare. «Continueremo a seppellire l’idea di uno Stato palestinese», ha dichiarato con orgoglio Bezalel Smotrich. Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha chiesto un intervento immediato degli Stati Uniti e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, denunciando la confisca delle terre palestinesi e «un evidente tentativo israeliano di legalizzare l’espansione della colonizzazione». Hamas ha invitato i palestinesi a «intensificare il confronto con l’occupazione e i suoi coloni».

Finora, “l’apartheid israeliano faceva parte di un sistema burocratico molto sofisticato”, spiega un responsabile dell’Istituto palestinese per la diplomazia pubblica (PIPD): “Ci voleva tempo per espropriare i palestinesi. Questi ultimi potevano quindi sperare di guadagnare qualche anno di tempo prima degli sfratti, moltiplicando i ricorsi alla giustizia israeliana, anche se l’esito non era quasi mai favorevole, essendo la Corte Suprema uno degli strumenti di difesa dell’apartheid israeliana. «Oggi non abbiamo più tempo. Assistiamo all’accelerazione dei processi legislativi e burocratici che consentiranno a chissà quanti coloni di installarsi molto facilmente in Cisgiordania», prosegue la fonte du PIPD.

Impunità israeliana

In un comunicato congiunto, Arabia Saudita, Giordania, Qatar, Pakistan, Indonesia, Egitto, Turchia e persino gli Emirati Arabi Uniti, solitamente il più compiacente alleato arabo di Israele, hanno condannato le misure annunciate domenica sera dal governo. L’Unione Europea ha denunciato «un altro passo nella direzione sbagliata». Israele, tuttavia, intensifica la sua colonizzazione senza ostacoli.

A ottobre, la Knesset, il Parlamento israeliano, ha votato in prima lettura un testo che apre la strada all’annessione della Cisgiordania. A dicembre l’ONU ha segnalato un «netto aumento» dei progetti di costruzione di alloggi israeliani in Cisgiordania, con piani per «circa 47.390 unità abitative avanzate, approvate o presentate» nel 2025, contro una media di 12.800 all’anno tra il 2017 e il 2022 , prima dell’arrivo al potere dell’attuale coalizione.

A Gerusalemme Est, annessa illegalmente da Israele nel 1980, una trentina di famiglie palestinesi, per un totale di circa 175 persone, sono minacciate di espulsione nel quartiere di Silwan, ai piedi della città vecchia, ricorda l’ONG anticolonialista Ir Amim. L’organizzazione parla di un “punto di svolta” per questo quartiere, in un contesto di “violazioni mortali del cessate il fuoco che continuano a Gaza [e] di aumento della violenza dei coloni, [di] sequestro di terre e [di] espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati”. Otto famiglie sono già state cacciate dalle loro case a Silwan e le loro abitazioni sono state immediatamente occupate da coloni israeliani.

Di fronte al genocidio a Gaza e mentre più di mille palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania dall’esercito o dai coloni dal 7 ottobre, i paesi europei, tra cui la Francia, hanno emesso sanzioni che colpiscono solo alcuni coloni, mascherando la realtà della violenza di Stato. L’Unione europea è tuttavia il principale partner commerciale di Israele.

«La dissonanza cognitiva e la totale disconnessione tra i discorsi diplomatici o le soluzioni politiche proposte e la realtà sul campo sono sempre più evidenti», osserva il responsabile del PIPD. «Israele accelera l’annessione, ma la comunità internazionale si concentra sulla riforma dell’Autorità palestinese».

Anche se le «tattiche» delle autorità israeliane differiscono a seconda dei territori interessati – Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est –, l’obiettivo rimane lo stesso, continua la fonte: «sostituire la popolazione palestinese».

Nell’enclave meridionale, il blocco e poi il genocidio hanno spinto i più abbienti e le classi intellettuali a fuggire da una vita diventata impossibile. Il fenomeno si ripete in Cisgiordania: i raid dell’esercito, gli arresti, le strade bloccate e la disoccupazione in forte aumento, gli attacchi dei coloni che svuotano alcune zone dei loro abitanti palestinesi, hanno reso la vita quotidiana insopportabile e i più fortunati emigrano. Un’annessione de jure amplificherebbe questa violenza e questa espansione coloniale e, di conseguenza, accelererebbe la scomparsa di una società la scomparsa di una società palestinese ricca e diversificata nei suoi territori