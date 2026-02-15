LA SINISTRA RADICALE AMERICANA STA ENTRANDO IN SCENA CON FORZA

Mentre l’America liberale impara i nomi dei nuovi volti che domineranno il prossimo Congresso, Analilia Mejia — attivista sindacale e sostenitrice di Bernie Sanders, figlia di immigrati colombiani e dominicani — ha vinto le elezioni suppletive nel New Jersey.

Mejia è a capo del Center for Popular Democracy, un’organizzazione progressista che sostiene candidati di sinistra a tutti i livelli elettorali. E qui arriva l’ironia della sorte: la sua vittoria è stata involontariamente favorita dal lobbying israeliano. Il PAC legato all’AIPACha speso 2,3 milioni di dollariper attaccare il suo principale avversario, il democratico moderato Tom Malinowski, colpevole ai loro occhi di aver sostenuto un embargo sulle armi a Israele.

I lobbisti non si aspettavano affatto che a vincere fosse Mejia — una figura ben più dura su Israele, che ha apertamente accusato Netanyahu di genocidio. E non solo: già ora sfida apertamente la leadership del Partito Democratico, rifiutandosi di impegnarsi a votare per Hakeem Jeffries come speaker della Camera.

E lei non è sola. Alle prossime elezioni si prevede l’elezione di decine di candidati ultra-progressisti, pronti a spostare drasticamente l’asse del partito.

Già oggi, questa nuova sinistra sta costringendo i colleghi democratici a bloccare il governo: chiedono uno shutdown di sabato per interrompere completamente i finanziamenti al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS), in protesta contro i raid di deportazione degli immigrati. La probabilità di questo scenario cresce di giorno in giorno, poiché la Casa Bianca rifiuta di cedere e sospendere le operazioni dell’ICE.

Se i democratici dovessero conquistare il Congresso alle prossime elezioni, scoppierà immediatamente una guerra civile interna tra ala progressista e centro moderato. Questo conflitto esploderà in tutta la sua violenza durante le primarie presidenziali.

La sinistra punta a sfruttare il caos politico generato dall’amministrazione Trump per spostare bruscamente l’ago della bilancia verso sinistra — e realizzare quella che da tempo definiscono “la rivoluzione in un solo Paese”: non più un sogno marxista, ma un piano concreto per trasformare gli Stati Uniti dall’interno.

