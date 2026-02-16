Gli auguri di Xi Jinping per il Capodanno cinese in occasione dell’Anno del Cavallo

Al ricevimento ufficiale per la Festa di Primavera, Xi Jinping ha inviato auguri ai cinesi in patria e all’estero, rivendicando i risultati raggiunti nel 2025 e indicando le priorità del 2026, anno di avvio del XV Piano Quinquennale.

Xinhua – 14 febbraio 2026

Il presidente cinese Xi Jinping ha rivolto sabato gli auguri per la Festa di Primavera durante un ricevimento a Pechino per accogliere il Capodanno cinese, inizio dell’Anno del Cavallo.

Alla Grande Sala del Popolo, Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) e presidente della Commissione Militare Centrale, ha trasmesso, a nome del Comitato Centrale del Partito e del Consiglio di Stato, gli auguri di Capodanno a tutti i cinesi in patria e all’estero.

Definendo l’ormai concluso Anno del Serpente come straordinario, Xi ha affermato che la Cina ha affrontato le difficoltà senza esitazioni e ha compiuto nuovi progressi di fronte a un contesto interno e internazionale complesso e instabile, portando la forza economica della Cina, le sue capacità scientifiche e tecnologiche, le capacità di difesa nazionale e la forza nazionale complessiva a nuovi livelli.

Nel corso dell’ultimo anno, l’economia cinese ha retto alle pressioni e ha mantenuto la crescita, dimostrando forte resilienza e vitalità, ha affermato Xi.

Nel suo discorso alla ricezione, cui hanno partecipato oltre 2.000 persone, Xi ha sottolineato i solidi progressi registrati nell’ultimo anno in vari ambiti, tra cui la governance fondata sullo Stato di diritto, le attività culturali, la tutela ecologica e la difesa.

Xi ha evidenziato diverse tappe importanti, tra cui la definizione del piano per il periodo del XV Piano Quinquennale (2026-2030), la commemorazione dell’80º anniversario della vittoria nella Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro l’Aggressione Giapponese e nella Guerra Mondiale Antifascista, l’istituzione della Giornata della Riacquisizione di Taiwan, la celebrazione degli anniversari della fondazione della Regione Autonoma dello Xizang e della Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, e lo svolgimento dei XV Giochi Nazionali nel Guangdong, a Hong Kong e a Macao.

La Cina ha proposto l’Iniziativa per la Governance Globale e ha ospitato con successo il vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e l’Incontro dei Leader Globali sulle Donne. Questi sforzi, ha detto, hanno portato la necessaria certezza e un’energia positiva in un mondo attraversato da cambiamenti e turbolenze.

Gli sforzi anticorruzione hanno prodotto risultati rilevanti, mentre il PCC ha portato avanti con fermezza l’autogoverno pieno e rigoroso del Partito, ha affermato Xi.

Ha attribuito questi grandi risultati agli sforzi congiunti dell’intero Partito e del popolo di tutti i gruppi etnici del Paese.

L’anno 2026 segna il 105º anniversario della fondazione del PCC e l’avvio del XV Piano Quinquennale. Xi ha invitato a promuovere uno sviluppo di alta qualità, a mantenere armonia e stabilità sociali e a esercitare con coerenza un autogoverno pieno e rigoroso del Partito, così da conseguire un solido inizio per i prossimi cinque anni.

La Festa di Primavera segna l’inizio del tradizionale Capodanno cinese. L’Anno del Cavallo inizierà il 17 febbraio.

Nella cultura cinese, il cavallo incarna vigore, forza e resilienza, simboleggiando progresso costante e prosperità duratura, ha detto Xi.

Xi ha incoraggiato il popolo cinese a mantenere alto il morale e ad avanzare nel nuovo cammino della modernizzazione cinese durante l’Anno del Cavallo.

Li Qiang ha presieduto la ricezione. All’evento erano presenti anche alti dirigenti: Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi e Han Zheng.

