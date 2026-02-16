Il Parlamento europeo respinge il dibattito sull’espansione del controllo israeliano sulla Cisgiordania occupata

Lunedì il gruppo di sinistra del Parlamento europeo ha criticato aspramente l’organismo per aver respinto la sua richiesta di discutere della recente espansione del controllo israeliano sulla Cisgiordania occupata.

“Ancora una volta, il Parlamento ha deciso di chiudere un occhio sulla violenza in Palestina”, si legge sulla piattaforma del social media X.

Il gruppo ha affermato che la richiesta di dibattito è stata osteggiata dalla coalizione di centro-destra e di estrema destra in parlamento.

I membri del Parlamento europeo si riuniranno a Strasburgo dal 9 al 12 febbraio per una sessione plenaria, durante la quale discuteranno degli sviluppi internazionali e relativi all’UE.

Domenica, il gabinetto di sicurezza israeliano ha ordinato l’abrogazione di una legge che vieta la vendita di terreni palestinesi agli ebrei in Cisgiordania, la desecretazione dei registri di proprietà terriera e il trasferimento dell’autorità di rilascio dei permessi di costruzione in un blocco di insediamenti di Hebron dal comune palestinese all’amministrazione civile israeliana.

Le misure estendono inoltre la supervisione e l’applicazione delle norme da parte di Israele alle aree classificate come Area A e Area B, citando presunte violazioni relative a costruzioni abusive, problemi idrici e danni a siti archeologici e ambientali.

L’espansione consentirebbe demolizioni e sequestri di proprietà palestinesi, anche nelle aree sottoposte all’amministrazione civile e di sicurezza dell’Autorità Nazionale Palestinese.

La Corte internazionale di giustizia ha dichiarato illegale l’occupazione israeliana del territorio palestinese in una sentenza storica del luglio 2024 e ha chiesto l’evacuazione di tutti gli insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est.

Israele ha intensificato le sue operazioni militari in Cisgiordania da quando ha lanciato la guerra contro la Striscia di Gaza nell’ottobre 2023, con omicidi, arresti, sfollamenti forzati ed espansione degli insediamenti, una traiettoria che, secondo i palestinesi, mira ad aprire la strada all’annessione formale del territorio occupato

