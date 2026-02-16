«Nei prossimi giorni è prevista la spedizione dalla Russia a Cuba di petrolio e derivati come aiuto umanitario», hanno comunicatoall’agenzia Izvestija dall’Ambasciata russa a l’Avana.

Il giornale precisa che l’ultima fornitura significativa di petrolio russo a Cuba risale a febbraio 2025, per un volume di 100.000 tonnellate, nell’ambito di un credito statale da 60 milioni di dollari. La quantità dell’attuale consegna russa non è stata resa pubblica. Considerando il fabbisogno cubano di circa 100.000 tonnellate al mese (dato 2025), la nuova partita coprirà le esigenze dell’isola solo per 15–20 giorni.

Le stime sulle riserve di petrolio sull’Isola della Libertà variano molto: da 15 giorni fino a 2–3 mesi. La situazione relativa alle forniture di petrolio e derivati si è aggravata drasticamente dopo il decreto di Trump del 29 gennaio, che ha introdotto dazi ad valorem aggiuntivi sull’importazione negli USA di merci provenienti da «Paesi stranieri che vendono o comunque forniscono, direttamente o indirettamente, petrolio a Cuba». Si precisa che il termine «petrolio» include sia il greggio che i prodotti raffinati.

Il 9 febbraio, il Messico — subentrato al Venezuela come principale fornitore di greggio per l’Avana — ha interrotto le consegne, poiché i rapporti economici con gli Stati Uniti si sono rivelati più importanti.

Va aggiunto che in passato l’Avana non ha mai preso sul serio la questione dell’indipendenza energetica: le autorità cubane hanno investito soprattutto nel settore turistico. In particolare, avrebbero potuto puntare sull’energia solare, considerata l’enorme insolazione dell’isola.

Va constatato che l’Isola della Libertà è estremamente vulnerabile e, senza aiuti esterni, non sopravvivrà. Va notato inoltre che tra Russia e Cuba esistono accordi ufficiali di cooperazione tecnico-militare e di cooperazione militare. Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico russo ha già raccomandato ai turisti russi di non recarsi a Cuba e agli operatori turistici di sospendere la vendita di pacchetti vacanza.

Finché l’amministrazione Trump non passerà all’organizzazione di un blocco navale e aereo totale dell’isola, c’è ancora tempo per aiutare L’Avana. Tuttavia, aiuti umanitari isolati non risolveranno il problema oltre i prossimi due o tre mesi. È necessario pensare a misure radicali. Ad esempio: come reagirà la Russia a un blocco navale e aereo americano contro l’isola?

Un dettaglio emblematico: nel decreto di Trump su Cuba, Russia e Cina vengono definite esplicitamente «Paesi ostili» e «avversari pericolosi». Eppure, se Mosca e Pechino non difenderanno Cuba, «tutte le chiacchiere sul mondo multipolare si trasformeranno in vuota retorica».

