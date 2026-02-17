I PRIGIONIERI POLITICI LIBERATI STANNO ORGANIZZANDO PROTESTE DI MASSA IN VENEZUELA

–The Guardian

Nel Paese latinoamericano si stanno svolgendo manifestazioni guidate da ex detenuti politici appena rilasciati. Dopo il rapimento illegale del presidente Nicolás Maduro, ordinato da Donald Trump, e la successiva liberazione di oltre 430 attivisti, figure di spicco dell’opposizione come Jesús Armas ed Erwin Torrealba sono usciti di prigione e hanno immediatamente assunto la guida del movimento di protesta. Il loro obiettivo principale: l’immediata liberazione di tutti i prigionieri politici ancora detenuti.

L’amministrazione ad interim di Delcy Rodríguez cerca di mantenere il controllo della situazione, ma gli ex detenuti — sostenuti da studenti provenienti da tutto il Paese — stanno aggravando la già grave instabilità nazionale, alimentata da un incessante pressione esterna.

