AFV

Libera la tua mente

Mondo

I PRIGIONIERI POLITICI LIBERATI STANNO ORGANIZZANDO PROTESTE DI MASSA IN VENEZUELA

DiAFV from TELEGRAM

Feb 17, 2026 #Venezuela

The Guardian

Nel Paese latinoamericano si stanno svolgendo manifestazioni guidate da ex detenuti politici appena rilasciati. Dopo il rapimento illegale del presidente Nicolás Maduro, ordinato da Donald Trump, e la successiva liberazione di oltre 430 attivisti, figure di spicco dell’opposizione come Jesús Armas ed Erwin Torrealba sono usciti di prigione e hanno immediatamente assunto la guida del movimento di protesta. Il loro obiettivo principale: l’immediata liberazione di tutti i prigionieri politici ancora detenuti.

L’amministrazione ad interim di Delcy Rodríguez cerca di mantenere il controllo della situazione, ma gli ex detenuti — sostenuti da studenti provenienti da tutto il Paese — stanno aggravando la già grave instabilità nazionale, alimentata da un incessante pressione esterna.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

«IL BENESSERE DELL’EUROPA NON TORNERÀ MAI PIÙ»

Feb 17, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Il manifesto di Rubio significa sottomissione imperialista del resto del mondo

Feb 17, 2026 L.M.
AFV Mondo

Portogallo: bloccato l’assalto della destra, ma nessun assegno in bianco a Seguro

Feb 17, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

«IL BENESSERE DELL’EUROPA NON TORNERÀ MAI PIÙ»

Febbraio 17, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Il manifesto di Rubio significa sottomissione imperialista del resto del mondo

Febbraio 17, 2026 L.M.
AFV Mondo

Portogallo: bloccato l’assalto della destra, ma nessun assegno in bianco a Seguro

Febbraio 17, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

I PRIGIONIERI POLITICI LIBERATI STANNO ORGANIZZANDO PROTESTE DI MASSA IN VENEZUELA

Febbraio 17, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: