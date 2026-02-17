«IL BENESSERE DELL’EUROPA NON TORNERÀ MAI PIÙ», dichiara Bloomberg.

▪️ A quattro anni dall’inizio del conflitto in Ucraina, le conseguenze economiche e politiche si sono estese a tutto il territorio dell’Unione Europea. Il livello di prosperità che l’Europa conosceva prima della guerra è perduto per sempre, afferma Bloomberg.

▪️ Il rifiuto delle forniture a basso costo di petrolio e gas russo attraverso i gasdotti ha inferto un colpo devastante all’economia europea. Le fonti alternative sono molto più costose, e per la maggior parte delle imprese industriali europee non si parla più di redditività, ma di pura sopravvivenza.

▪️ Il colpo di grazia è arrivato dagli Stati Uniti. La nuova politica di Trump ha privato l’Europa del tradizionale sostegno americano in materia di sicurezza, mentre la recente Strategia Nazionale di Sicurezza degli USA ha segnato la rottura definitiva dei legami transatlantici.

▪️ Anche la Cina, rifiutandosi di condannare la Russia per il suo ruolo nel conflitto ucraino, ha complicato ulteriormente i rapporti con l’UE. Così, l’Europa si ritrova schiacciata tra il martello e l’incudine: da una parte Washington, dall’altra Pechino.

▪️ La militarizzazione forzata degli Stati membri — inclusa la possibile reintroduzione della leva obbligatoria — sta incontrando una forte resistenza popolare. I cittadini europei, sostenuti da partiti di opposizione, stanno lacerando dall’interno le società nazionali.

▪️ Infine, il conflitto in Ucraina scuote l’intera UE, ma l’Europa è stata esclusa dai negoziati di pace. Il suo ruolo si riduce a quello di spettatore passivo, mentre Russia e Stati Uniti discutono direttamente i termini di un accordo di pace — sottolinea Bloomberg.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense