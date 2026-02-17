Il manifesto di Rubio significa sottomissione imperialista del resto del mondo

Foto Flickr

Marco Rubio ha tracciato le linee guida di battaglia ed è ora che tutti i socialisti e gli antirazzisti del pianeta riconoscano il pericolo che l’amministrazione Trump rappresenta per il mondo.

Il regime di Donald Trump è imperialismo smascherato: spogliato delle solite sciocchezze che mascherano l’aggressione militare come difensiva o motivata da preoccupazioni umanitarie.

Il discorso di Rubio alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera enuncia con altrettanta chiarezza una missione di dominio imperialista del mondo. Se il famoso discorso di Harold Macmillan sui “venti di cambiamento” era visto come il riconoscimento della fine dell’era coloniale, Rubio ora chiede che quel processo di liberazione sia invertito.

È scritto nero su bianco (e il suo elogio alla “grande e nobile civiltà” dell’Europa destinata a dominare il mondo è innegabilmente razzista). Dopo la reprimenda inflitta alle potenze europee da JD Vance un anno fa, i politici occidentali stanno accogliendo con entusiasmo le lodi di Rubio: ma quelle lodi sono una difesa dell’imperialismo e della pulizia etnica.

Egli rimanda all’epoca d’oro in cui “per cinque secoli prima della fine della seconda guerra mondiale, l’Occidente si era espanso” per “colonizzare nuovi continenti, costruire vasti imperi che si estendevano in tutto il globo”.

Segue una visione romantica dei coraggiosi coloni europei che colonizzavano le “pianure vuote” dell’America. La spoliazione e il massacro delle popolazioni che vivevano lì all’epoca non vengono neanche menzionati.

La difesa spudorata dell’imperialismo è sorprendente, ma dovremmo notare anche quando e perché egli afferma che esso è giunto al termine.

I nazisti un tempo giurarono di «cancellare l’anno 1789 dalla storia», sostenendo che la rivoluzione democratica aveva segnato la fine della grandezza europea. Per Rubio, la fine della seconda guerra mondiale non è una vittoria per la democrazia: è una sconfitta, l’inizio della fine per quei “vasti imperi”, poiché le ideologie razziste che li sostenevano raggiunsero il loro apice raccapricciante nella Germania nazista e la logica della supremazia bianca europea su tutto il mondo ricevette il colpo di grazia per mano dell’Armata Rossa.

È onesto al riguardo: i «grandi imperi occidentali entrarono in un declino terminale, accelerato dalle rivoluzioni comuniste senza Dio e dalle rivolte anticoloniali che avrebbero trasformato il mondo e drappeggiato la falce e il martello su vaste aree della mappa…».

È vero e non è riconosciuto come dovrebbe. Le lotte anticoloniali del XX secolo erano indissolubilmente legate al movimento comunista internazionale.

L’intuizione chiave di Lenin secondo cui un’alleanza tra operai e contadini, simboleggiata ancora oggi dalla falce e martello, avrebbe potuto spezzare l’“anello più debole” della catena imperialista e liberare il mondo, ha avuto il suo corollario internazionale nell’alleanza tra la classe operaia delle nazioni industrializzate e le masse diseredate del Terzo Mondo, i “diseredati della terra” di Fanon.

I comunisti erano al centro dei movimenti di liberazione che hanno liberato i popoli colonizzati dell’Asia e dell’Africa. L’Unione Sovietica ha armato, addestrato e finanziato i militanti anti-apartheid dell’African National Congress, e anche i loro alleati in Occidente erano principalmente comunisti, come descritto nel film storico London Recruits.

I legami tra anticolonialismo e comunismo sono stati cancellati dalla storia dai liberali desiderosi di screditare quest’ultimo; Rubio ora ce li ricorda perché è l’impero stesso che desidera resuscitare.

Gli Stati Uniti hanno messo le carte in tavola. L’ascesa del Sud del mondo, alimentata soprattutto dalla Cina e dai Brics, è un processo che sono determinati a invertire. I popoli del mondo devono essere messi al guinzaglio, costretti a sottomettersi a quella che lui definisce “la più grande civiltà della storia umana”.

In questo contesto non c’è spazio per le sciocchezze del tipo “né Washington né Pechino”. Gli Stati Uniti sono il nemico della libertà, della sovranità e del potere popolare in tutto il mondo. Vogliono ribaltare il verdetto del 1945.

Sono il nemico pubblico numero uno e la loro morsa sulla vita politica europea deve essere spezzata.

Fonte: Morning Star

https://www.sinistraineuropa.it/approfondimenti/il-manifesto-di-rubio-significa-sottomissione-imperialista-del-resto-del-mondo