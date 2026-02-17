L’Alta Corte del Regno Unito dichiara “illegale” l’inserimento di Palestine Action nella lista nera

Il 13 febbraio 2026, l’Alta Corte del Regno Unito ha dichiarato illegittima la messa al bando di Palestine Action (PA) come organizzazione terroristica nel luglio 2025, ritenendo la decisione del governo “sproporzionata” e in violazione delle sue stesse politiche, a seguito di un ricorso presentato a Londra dalla cofondatrice del gruppo, Huda Ammori.

Il giudice Victoria Sharp, presidente della King’s Bench Division, ha affermato in una sentenza di 46 pagine che la messa al bando del gruppo come organizzazione terroristica ha causato “una interferenza molto significativa con il diritto alla libertà di parola e alla libertà di riunione”.

Sharp ha aggiunto che, sebbene Palestine Action “promuova la sua causa politica attraverso la criminalità e l’incitamento alla stessa” e che “un numero molto limitato delle sue azioni abbia costituito un atto terroristico”, ha chiarito che la “natura e la portata” delle attività di PA “non hanno ancora raggiunto il livello, la portata e la persistenza necessari per giustificare la messa al bando”.

I giudici hanno accolto il ricorso su due dei quattro motivi addotti, accettando quindi due delle argomentazioni legali presentate dal team di Ammori come sufficienti per ribaltare la decisione.

Hanno ritenuto che l’allora ministro dell’Interno avesse agito in modo incoerente con il proprio quadro politico e che, ai sensi del Terrorism Act 2000, la soglia legale richiesta per giustificare la messa al bando non fosse stata raggiunta.

Tuttavia, il divieto rimarrà temporaneamente in vigore, poiché la corte ha sospeso l’efficacia della sua sentenza per dare al governo il tempo di presentare ricorso.

La messa al bando del terrorismo, entrata in vigore il 5 luglio 2025, ha reso l’appartenenza o il sostegno al gruppo punibile con una pena detentiva fino a 14 anni.

Il governo ha imposto il divieto pochi giorni dopo che alcuni attivisti sono entrati in una base della Royal Air Force alla fine di giugno dello scorso anno e hanno imbrattato con vernice spray due aerei equipaggiati con componenti prodotti da Elbit Systems, la più grande azienda privata di difesa israeliana, causando danni per circa 9 milioni di dollari, secondo la polizia.

In tribunale, gli avvocati del Ministero dell’Interno hanno sostenuto che tali azioni “possono costituire terrorismo” se comportano gravi danni alla proprietà, anche senza violenza, e hanno affermato che la messa al bando priva il gruppo dell’“ossigeno della pubblicità”.

Ammori ha descritto la sentenza come una “vittoria monumentale” e ha affermato che il divieto ha portato all’“arresto illegale di quasi 3.000 persone, tra cui sacerdoti, vicari, ex magistrati e medici in pensione”.

La direttrice di Human Rights Watch UK, Yasmine Ahmed, ha definito la decisione “una boccata d’ossigeno per la democrazia britannica”, aggiungendo che “Palestine Action non è un’organizzazione terroristica e non avrebbe mai dovuto essere designata come tale”.

Secondo Defend Our Juries, più di 2.700 persone sono state arrestate in base alle leggi antiterrorismo per aver esposto cartelli a sostegno del gruppo.

In un caso separato all’inizio di questo mese, sei attivisti di PA sono stati assolti dall’accusa di furto aggravato il 4 febbraio, dopo che la giuria della Woolwich Crown Court ha emesso un verdetto di non colpevolezza per un’irruzione avvenuta nel 2024 in una struttura della Elbit Systems UK. La giuria ha accettato l’argomentazione della difesa secondo cui le loro azioni erano intese a “prevenire la violenza”, ma non è riuscita a raggiungere un verdetto su diversi altri capi d’accusa.

Il mese scorso, tre attivisti dell’Autorità Palestinese incarcerati hanno concluso uno sciopero della fame durato mesi il 14 gennaio, dopo che il governo britannico ha rifiutato di assegnare un contratto di addestramento militare del valore di 2,7 miliardi di dollari alla Elbit Systems UK. L’organizzazione Prisoners for Palestine ha attribuito la decisione alla “pressione costante dei prigionieri” e ha descritto la protesta come “un momento storico di pura sfida”.

Lo sciopero era iniziato il 2 novembre e, pochi giorni prima della sua conclusione, i medici avevano avvertito che i detenuti rimasti erano “giunti alla fase critica” di inedia, avvertendo che le loro condizioni potevano deteriorarsi “molto rapidamente e in modo irreversibile”

