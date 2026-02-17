AFV

Mondo

Maduro dal carcere

AFV from TELEGRAM

Feb 17, 2026

“State facendo esattamente quello che dovreste fare”. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro, in una conversazione telefonica con il figlio deputato, ha dichiarato che il governo del Paese “sta prendendo le misure giuste”.

Nicolas Maduro Guerra ha riferito la conversazione con il padre:

“Abbiamo parlato molto: mi ha chiesto come stavano le cose, come andava la patria, come andava la squadra. Mi ha detto: ‘State facendo esattamente quello che dovreste fare e state prendendo le misure giuste. La nostra tranquillità qui è l’unità del popolo e l’unità con il comando supremo e la mia squadra, che è la squadra della patria. Ho piena fiducia nella squadra, hanno fatto quello che dovevano fare’. Mi ha detto: ‘L’amnistia non è solo per loro, ma anche per noi'”. Mi ha detto questo.

