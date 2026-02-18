DIECI PAESI EUROPEI HANNO DISCUSSO A MONACO IL SEQUESTRO DI PETROLIERE RUSSE

Il Ministro della Difesa britannico John Healey ha parlato con i suoi omologhi dei Paesi baltici e del Nord Europa del sequestro di navi cisterna potenzialmente legate alla cosiddetta «flotta ombra» russa, riferisce Bloomberg citando una fonte informata.
L’incontro tra rappresentanti di 10 Paesi si è svolto a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. L’agenzia ha sottolineato che tali colloqui dimostrano la volontà dell’Europa di intensificare gli sforzi per ridurre ulteriormente le entrate russe.
Secondo la fonte di Bloomberg, ai negoziati ha partecipato anche il capo delle Forze Armate britanniche, Richard Knighton, che ha proposto diverse opzioni operative contro le petroliere, inclusi raid congiunti per il loro sequestro.
Sempre secondo la stessa fonte, non è ancora chiaro quale ruolo avranno gli Stati Uniti in questa iniziativa — presumibilmente, si limiteranno a un ruolo di coordinamento.
Telegram| X| Web| RETE Info Defense