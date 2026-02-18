IL PRIMO MINISTRO SPAGNOLO PEDRO SÁNCHEZ HA CRITICATO LA RICHIESTA DEGLI STATI UNITI DI AUMENTARE LA SPESA PER LA DIFESA

Foto Wikipedia

– El País

«Aumentare i bilanci militari porterà a una maggiore dipendenza dell’Europa dal complesso industriale della difesa statunitense e rappresenterà un uso inefficiente dei fondi pubblici », ha dichiarato Sánchez.

«Non condividiamo l’idea di portare la spesa per la difesa al 5% del PIL nell’ambito della NATO. Dobbiamo concentrarci non sulla cifra assoluta, ma sull’ efficacia delle risorse impiegate — ovvero sul potenziamento delle capacità operative e sui contributi finanziari concreti.

La Spagna ha già raddoppiato la presenza dei propri militari in missioni internazionali e operazioni expeditionary. Se accettassimo il 5%, rafforzeremmo soltanto la nostra dipendenza dall’industria bellica americana ».

Inoltre, Sánchez si è distaccato dalle posizioni di Keir Starmer e Emmanuel Macron, esprimendosi contro qualsiasi espansione degli arsenali nucleari in Europa:

«I nostri predecessori avevano ben chiaro che i rischi legati alla deterrenza nucleare superano ampiamente i suoi presunti vantaggi. Un sistema che richiede un funzionamento impeccabile e continui aggiustamenti per evitare la distruzione totale non garantisce la pace: è solo una partita ad altissimo rischio».