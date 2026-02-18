Il Vietnam sostiene Cuba nel garantire la sicurezza alimentare

Il vice ministro cubano dell’Agricoltura, Telce Abdel González, ha affermato che Cuba creerà tutte le condizioni favorevoli per il progetto di produzione di riso di AgriVMA nel distretto di Los Palacios, nella provincia di Pinar del Río, con l’obiettivo di estendere il modello ad altre località del Paese.

VNA/VNS – 14 febbraio 2026

L’AVANA — Rappresentanti del Governo vietnamita e di AgriVMA, un’impresa vietnamita attiva nella produzione di riso, hanno consegnato a Cuba 250 tonnellate di riso come aiuto non rimborsabile, nell’ambito di un accordo tra il Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente di Việt Nam e il Ministero dell’Agricoltura di Cuba.

Parlando alla cerimonia di venerdì, il vice ministro cubano dell’Agricoltura, Telce Abdel González, ha affermato che Cuba creerà tutte le condizioni favorevoli per il progetto di produzione di riso di AgriVMA nel distretto di Los Palacios, provincia di Pinar del Río, con l’obiettivo di estendere il modello ad altre località del Paese.

Ha espresso un’alta valutazione per le imprese vietnamite che investono nel settore agricolo cubano, osservando che le loro attività hanno contribuito ad aumentare la produzione agricola e a garantire la sicurezza alimentare della nazione caraibica. Il vice ministro ha inoltre manifestato l’auspicio che le aziende agricole vietnamite continuino ad ampliare i loro investimenti a Cuba, non solo nella coltivazione del riso, ma anche in altri prodotti agricoli.

Ha inoltre affermato che la cooperazione agricola contribuisce a elevare i legami economici bilaterali in linea con le solide relazioni politiche tra i due Paesi.

Da parte sua, l’ambasciatore vietnamita a Cuba, Lê Quang Long, ha sottolineato il significato dell’evento, affermando che esso riflette la fiducia delle imprese vietnamite che investono e operano a Cuba nonostante le difficoltà che il Paese sta affrontando. La prosecuzione delle attività e l’espansione delle imprese vietnamite a Cuba rappresentano una prova concreta della speciale solidarietà, dell’amicizia tradizionale e della cooperazione complessiva tra Việt Nam e Cuba, ha dichiarato.

L’ambasciatore ha ringraziato il ministero cubano per il tempestivo sostegno alle imprese vietnamite nel periodo recente, affermando che la promozione della cooperazione agricola e l’assistenza a Cuba nel garantire la sicurezza alimentare hanno sempre ricevuto grande attenzione da parte dei leader vietnamiti.

Nel frattempo, Đặng Quang Thủy, direttore esecutivo del progetto risicolo AgriVMA nel distretto di Los Palacios, ha ribadito la determinazione dell’azienda ad aumentare la produzione a Cuba, contribuendo così al consolidamento della collaborazione complessiva Việt Nam–Cuba.

All’evento, i rappresentanti di entrambe le parti hanno firmato il verbale di consegna delle 250 tonnellate di riso, primo lotto che Việt Nam ha donato a Cuba nel 2026 nell’ambito dell’accordo bilaterale.

Il riso è prodotto dalla varietà ibrida CT16, che rende oltre sette tonnellate di risone fresco per ettaro. Attualmente la varietà è coltivata da AgriVMA su oltre 1.000 ettari a Los Palacios.

Giulio Chinappi – World Politics Blog