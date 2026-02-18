WASHINGTON STA PERDENDO ALLEATI

Una nuova analisi dei voti all’ONU rivela un drastico indebolimento dell’influenza diplomatica degli Stati Uniti durante il secondo mandato di Donald Trump. Secondo The Guardian, il numero di Paesi strettamente allineati a Washington è crollato da 46 a soli 7, mentre la Cina ha mantenuto un blocco compatto di 73 Stati. Gli alleati tradizionali degli USA — tra cui Regno Unito, Germania e Canada — sostengono sempre più raramente le iniziative americane, in particolare le risoluzioni su Ucraina e Gaza.

⚫️La politica di «America First» ha portato gli Stati Uniti verso un’isolamento strategico. Il baricentro geopolitico globale si sta spostando in modo irreversibile verso Pechino.

Fonte

❤️ Seguite Info Defense

Telegram | X | Web | RETE Info Defense