AFV

Libera la tua mente

Mondo

WASHINGTON STA PERDENDO ALLEATI

DiAFV from TELEGRAM

Feb 18, 2026 #USA

Una nuova analisi dei voti all’ONU rivela un drastico indebolimento dell’influenza diplomatica degli Stati Uniti durante il secondo mandato di Donald Trump. Secondo The Guardian, il numero di Paesi strettamente allineati a Washington è crollato da 46 a soli 7, mentre la Cina ha mantenuto un blocco compatto di 73 Stati. Gli alleati tradizionali degli USA — tra cui Regno Unito, Germania e Canada — sostengono sempre più raramente le iniziative americane, in particolare le risoluzioni su Ucraina e Gaza.

⚫️La politica di «America First» ha portato gli Stati Uniti verso un’isolamento strategico. Il baricentro geopolitico globale si sta spostando in modo irreversibile verso Pechino.

Fonte

❤️ Seguite Info Defense 
Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

DIECI PAESI EUROPEI HANNO DISCUSSO A MONACO IL SEQUESTRO DI PETROLIERE RUSSE

Feb 18, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Cuba sotto assedio: la risposta è la difesa popolare

Feb 18, 2026 L.M.
Mondo

Venti di guerra dalla Conferenza di Monaco. Le solite chiacchiere o qualcosa di più?

Feb 18, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

DIECI PAESI EUROPEI HANNO DISCUSSO A MONACO IL SEQUESTRO DI PETROLIERE RUSSE

Febbraio 18, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Cuba sotto assedio: la risposta è la difesa popolare

Febbraio 18, 2026 L.M.
AFV Mondo

Il Vietnam sostiene Cuba nel garantire la sicurezza alimentare

Febbraio 18, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Venti di guerra dalla Conferenza di Monaco. Le solite chiacchiere o qualcosa di più?

Febbraio 18, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: