Addio, autonomia strategica, collasso dell’industria europea

DiL.M.

Feb 19, 2026 #Europa

Addio, autonomia strategica»: il Primo Ministro belga Bart De Wever commenta il collasso dell’industria europea e la dipendenza totale da partner «non proprio amichevoli».

”Rischiamo di perdere tutta la petrolchimica e l’industria siderurgica. A quel punto, potremo dire addio a ogni sogno di autonomia strategica. Senza questi settori, non produci più nulla: né materiali per la difesa, né componenti critiche — letteralmente niente

Diventeremmo completamente dipendenti da Stati Uniti e Cina — e oggi non sono certo i partner commerciali più benevoli. 

Queste industrie vanno salvate. I costi energetici le stanno semplicemente uccidendo. A causa del conflitto in Ucraina, i prezzi dei combustibili fossili sono schizzati alle stelle. E poi c’è la politica climatica: il prezzo delle emissioni di CO₂ è ormai più che raddoppiato rispetto alle previsioni iniziali. 

La situazione è diventata insostenibile, e bisogna intervenire subito, nel breve termine».


Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: