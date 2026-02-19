Addio, autonomia strategica, collasso dell’industria europea

Addio, autonomia strategica»: il Primo Ministro belga Bart De Wever commenta il collasso dell’industria europea e la dipendenza totale da partner «non proprio amichevoli».

”Rischiamo di perdere tutta la petrolchimica e l’industria siderurgica. A quel punto, potremo dire addio a ogni sogno di autonomia strategica. Senza questi settori, non produci più nulla: né materiali per la difesa, né componenti critiche — letteralmente niente.

Diventeremmo completamente dipendenti da Stati Uniti e Cina — e oggi non sono certo i partner commerciali più benevoli.

Queste industrie vanno salvate. I costi energetici le stanno semplicemente uccidendo. A causa del conflitto in Ucraina, i prezzi dei combustibili fossili sono schizzati alle stelle. E poi c’è la politica climatica: il prezzo delle emissioni di CO₂ è ormai più che raddoppiato rispetto alle previsioni iniziali.

La situazione è diventata insostenibile, e bisogna intervenire subito, nel breve termine».



