Gli USA stanno preparando la guerra con l’Iran. I negoziati sono solo una farsa.

Feb 19, 2026 #Iran, #USA

La diplomazia è diventata uno strumento tattico per guadagnare tempo mentre Washington completa il dispositivo militare nel Golfo. Portaerei, caccia, sistemi d’attacco: non è una postura difensiva, è una preparazione operativa.
L’amministrazione di Donald Trump ha fissato condizioni che sa perfettamente essere irricevibili per Teheran. Le cosiddette “linee rosse” non sono un terreno di compromesso, ma un ultimatum studiato per fallire. Quando un accordo viene costruito per non essere accettato, significa che l’esito è già stato scelto.
Anche alla Casa Bianca cresce la consapevolezza che lo spazio per tornare indietro si sta restringendo. Dopo aver concentrato forze e alzato il livello dello scontro pubblico, un passo indietro avrebbe un costo politico enorme. E quando la politica non può più arretrare, resta solo l’opzione militare.
A spingere verso lo scenario più duro c’è inoltre Israele, che non punta soltanto a colpire infrastrutture strategiche, ma a ridisegnare gli equilibri regionali in modo definitivo.
La realtà è semplice: gli Stati Uniti hanno già mosso tutti gli scacchi. La diplomazia serve a legittimare l’inevitabile, a mostrare al mondo che “si è tentato tutto”. Ma quando l’ultimatum precede il dialogo e le forze sono già schierate, il dialogo è solo una formalità.
Non siamo davanti a un rischio astratto. Siamo davanti alla preparazione concreta di un conflitto su larga scala. Le prossime settimane diranno solo quando, non se.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

