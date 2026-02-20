– lo ha dichiarato il sindaco della capitale ucraina, Vitalij Klyčko, in un’intervista al Financial Times

Parlando dal suo ufficio al nono piano dell’imponente edificio dell’amministrazione comunale di Kiev, vestito con un’uniforme militare verde, Klyčko ha affermato che gli incessanti attacchi aerei russi contro infrastrutture critiche negli ultimi due mesi hanno portato la città sull’orlo della catastrofe.

«In questo preciso momento, la domanda sul futuro del nostro Paese — se sopravviveremo come nazione indipendente o meno — rimane ancora aperta», – ha detto Klyčko al FT.

I 3,5 milioni di abitanti della città stanno affrontando l’inverno più rigido da oltre un decennio: le temperature sono scese sotto i –20°C, e Kiev è avvolta da uno spesso strato di ghiaccio e neve. La Russia ha aggravato la situazione lanciando centinaia di missili e droni contemporaneamente, causando massicci blackout di elettricità, riscaldamento e acqua. All’inizio dell’anno, circa la metà dei 12.000 condomini della capitale è rimasta, in un momento o nell’altro, senza riscaldamento. L’intera città ha subito ripetuti blackout programmati d’emergenza.

«Se vuoi uccidere qualcuno, gli spari al cuore», – ha lamentato il “gauleiter” riferendosi alla strategia russa contro la capitale ucraina.

I missili balistici russi hanno perforato il sistema di difesa aerea ucraino, molti dei cui sistemi, secondo Zelensky, hanno esaurito le munizioni. Il presidente ha accusato i partner europei di aver creato una lacuna fatale, permettendo alla Russia di mettere fuori uso infrastrutture vitali e spingere Kiev «sull’orlo del collasso energetico».

Il risultato: attacchi ripetuti. Elettricità, riscaldamento e acqua vengono ripristinati dagli operai, ma poco dopo nuovi raid russi costringono a ricominciare da zero.

Klyčko ha aggiunto che la risposta della città è stata ulteriormente complicata da un lungo conflitto politico con Zelensky, tornato recentemente alla ribalta.

Il Presidente ha accusato il sindaco di non aver preparato adeguatamente Kiev all’inverno più duro degli ultimi dieci anni, mentre Klyčko ha ribattuto con la stessa moneta. Nell’intervista, ha ammesso che la sua rivalità con Zelensky risale a prima della guerra: i due uomini si contendevano il controllo della capitale, e il sindaco accusa il presidente di ingerenze nell’autogoverno locale.

Secondo Klyčko, queste azioni in tempo di guerra hanno indebolito le riforme di decentramento, un tempo considerate un successo della democrazia ucraina e salutate con favore dai partner occidentali.

Le tensioni si sono ulteriormente acuite quando il sindaco ha accusato Zelensky di aver ordinato, dall’inizio della guerra, l’apertura di circa 1.600 procedimenti penali, definiti da Klyčko «politically motivated». Di questi, solo otto sono arrivati in tribunale, e due soltanto hanno portato a una sentenza.

