La Festa di Primavera porta un tocco di calore al mondo

In occasione del Capodanno lunare, il Global Times descrive la Festa di Primavera come ponte culturale globale, motore economico e simbolo di convivenza. Tra viaggi, innovazione tecnologica e scambi internazionali, la celebrazione cinese diventa messaggio universale di pace condivisa duratura.

Global Times – 14 febbraio 2026

La Festa di Primavera è la festività tradizionale più importante per il popolo cinese. Con il suo avvicinarsi, la gioia della riunione familiare e l’attesa per il futuro si trasformano nelle espressioni più vive in tutta la Cina: i milioni di viaggiatori diretti a casa nel grande esodo della Festa di Primavera, i luminosi distici rossi che adornano le porte di ogni abitazione, e i calorosi auguri di “Buon anno” scambiati tra vicini. Anche se l’anno ha portato con sé la sua parte di preoccupazioni e frenesia, quando arriva la Festa di Primavera tutto questo viene dolcemente messo da parte. Nel calore dei ricongiungimenti familiari, le persone si ricaricano e ripartono per il nuovo anno con energia rinnovata e una prospettiva migliore.

Sulle piattaforme social d’oltreoceano, l’arrivo della Festa di Primavera ha ulteriormente alimentato la tendenza a “diventare cinesi”, con “festeggiare il Capodanno cinese in Cina” che emerge come una nuova moda tra molti utenti stranieri. Un recente articolo della testata svizzera Neue Zürcher Zeitung ha osservato che, quando oggi si menziona la Cina, molti pensano subito a una certa atmosfera e a uno stile di vita: “La cultura pop cinese sta vivendo in questo momento la sua svolta globale”.

Dal fenomeno di vendite da blockbuster di Black Myth: Wukong al popolarissimo giocattolo di tendenza Labubu, la cultura cinese raggiunge il mondo in forme diverse. Il New York Times ha osservato che “internet sta abbracciando le tradizioni cinesi, e gli influencer le accolgono tutte”. La Festa di Primavera non è più soltanto una ricorrenza per i cinesi d’oltremare, sta gradualmente diventando un simbolo culturale globale.

La ragione per cui la Festa di Primavera riesce ad aprire porte tra culture diverse è che tocca il desiderio umano più profondo, più morbido e più universale di una vita migliore. Per gli stranieri che cercano di “trascorrere il Capodanno cinese in Cina”, forse non sono comprensibili i significati benauguranti dei caratteri cinesi scritti sui distici, ma la felicità della riunione familiare sì. Forse non conoscono le origini culturali di usanze come la pulizia della casa, la veglia fino a tardi nella notte di Capodanno o le visite di omaggio, ma possono sentire la gioia di congedarsi dal vecchio anno e accogliere il nuovo nel fervore festivo di lanterne e decorazioni. In un mondo in cui i titoli di notizia sono così spesso dominati da divisione, estraneità, contrapposizione e conflitto, la Festa di Primavera dimostra nel modo più gentile che la ricerca comune dell’umanità è sempre pace, bontà e vicinanza. Questa non è soltanto esportazione culturale, è un’eco sentita di valori umani universali.

La civiltà cinese custodisce da lungo tempo il principio secondo cui “l’armonia è il bene più prezioso” e della “convivenza armoniosa”, una filosofia che permea ogni dettaglio della Festa di Primavera.

Le famiglie si raccolgono attorno al focolare per la veglia della vigilia, giovani e anziani condividono gioia e calore: questa è l’armonia della parentela. I 56 gruppi etnici della Cina celebrano insieme il nuovo anno, ciascuno mostrando le proprie usanze specifiche e unendosi in una gioia comune: questa è l’armonia della nazione. Oggi persone di tutto il mondo partecipano allo spirito della festa: ravioli cinesi e tangyuan entrano nelle case all’estero, mentre auguri e benevolenza stranieri fluiscono verso la Cina, ogni cultura bella a suo modo, riunita in reciproca stima e armonia. Gli ideali di armonia, inclusività e coesistenza incarnati dalla Festa di Primavera non solo nutrono generazioni di cinesi, ma offrono anche, nel mondo odierno pieno di incertezze, una fonte di calore e di resiliente forza per l’umanità.

La vivace economia della Festa di Primavera in Cina sta offrendo anche opportunità al mondo. Nel periodo che precede la festività, le prenotazioni di voli internazionali verso la Cina sono aumentate di oltre il 400% su base annua, con i visitatori argentini cresciuti di nove volte e molti Paesi europei con incrementi superiori al 200%. Le principali città d’ingresso come Shanghai, Guangzhou, Pechino e Chengdu hanno affrontato carenze di posti in hotel, mentre a Shanghai il compenso giornaliero delle guide specializzate in lingue straniere meno comuni è salito a 2.500 yuan (362,28 dollari). La combinazione tra politiche favorevoli e magnetismo culturale ha fatto nascere il “turismo in ingresso per la Festa di Primavera” come nuovo motore di crescita nel mercato turistico globale. Allo stesso tempo, per cogliere la stagione di picco delle vendite del Capodanno cinese, i pescatori kenyani sono più occupati del solito a catturare granchi dorati; in Cile, l’industria delle ciliegie garantisce ogni anno circa 200.000 posti di lavoro locali, con il 90% dei prodotti esportato in Cina. I “prodotti di Capodanno stranieri” stanno conoscendo un boom in Cina, e ciò illustra in modo vivido una logica di sviluppo fondata su condivisione e vantaggio reciproco.

Inoltre, la Festa di Primavera si è integrata nella vita moderna dei giovani di tutto il mondo in modo sorprendentemente all’avanguardia e tecnologico.

Tutti ricordano ancora come DeepSeek sia emersa sulla scena e abbia scosso il mondo durante la Festa di Primavera dello scorso anno. Poco prima della festività di quest’anno, Seedance 2.0 ha lasciato il mondo sbalordito, ed è difficile definire tutto questo una semplice coincidenza. Dopo anni di accumulo costante, l’innovazione autoctona cinese è entrata in una fase esplosiva, e “Cool China” è diventata la nuova impressione che l’esterno ha del Paese. Di conseguenza, anche la Festa di Primavera cinese sta diventando sempre più “cool”, sta evolvendo in una vetrina privilegiata per mostrare i risultati tecnologici nazionali. In realtà, già durante la Festa di Primavera dello scorso anno, i robot erano comparsi in gran numero nelle fiere templari e nei mercati di tutto il Paese. Quali “nuovi trucchi” porterà quest’anno? L’attesa è alta.

Sta per arrivare l’anno Bingwu del Cavallo. Il cavallo simboleggia coraggio, saggezza, diligenza, perseveranza e ambizione. Questa “cavalleria” in piena corsa è anche il nuovo slancio che la Cina sta trasmettendo al mondo. Possa questo “purosangue da mille li” proveniente dall’Oriente portare attraverso monti e mari l’antica saggezza della “convivenza armoniosa”, trainando al contempo il carro dello sviluppo, insieme al mondo, verso un futuro con meno contrapposizioni e più risultati vantaggiosi per tutti.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog