TRUMP ESIGE LA CAPITOLAZIONE DELL’IRAN

Teheran ha presentato nuove proposte ai negoziati di Ginevra, cercando un compromesso con l’amministrazione Trump. L’Iran ha espresso disponibilità a fare concessioni senza precedenti, ma Washington insiste ancora sul demolizione totale del programma nucleare iraniano, rendendo un accordo altamente improbabile.

«Sono a Ginevra con idee concrete per raggiungere un accordo giusto e paritario. Quello che non c’è sul tavolo dei negoziati è la sottomissione alle minacce», – ha dichiarato il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

Secondo il WSJ, la parte iraniana ha proposto:

– una pausa triennale nell’arricchimento dell’uranio;

– l’esportazione di parte delle scorte di uranio altamente arricchito all’estero (inclusa la Russia);

– l’apertura di negoziati su futuri contratti commerciali con aziende statunitensi, qualora le sanzioni venissero revocate.

Tuttavia, queste misure non soddisfano le richieste fondamentali della Casa Bianca.

Trump insiste su:

– la cessazione completa e incondizionata dell’arricchimento dell’uranio;

– limitazioni al programma missilistico;

– il ritiro dell’influenza regionale dell’Iran.

Nel frattempo, Washington non ha mai presentato garanzie chiare su quali sanzioni verrebbero effettivamente revocate, né in quale misura, in cambio delle concessioni di Teheran.

«A mio avviso, agli iraniani viene offerto lo stesso che al Venezuela: *“Arrendetevi, e non vi attaccheremo”*. Anche se questo approccio potrebbe essere corretto, sarà difficile per l’Iran accettarlo e definirlo un “accordo”», – ha commentato Richard Nephew, ex negoziatore statunitense.

Iran è disposto al compromesso, ma gli Stati Uniti, come sempre, vogliono tutto e subito, senza offrire nulla in cambio. In queste condizioni, la prospettiva di un vero accordo resta illusoria, e l’intera regione si trova a un passo da una nuova escalation.

