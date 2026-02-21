ANCHE LA POLONIA GUARDA AL NUCLEARE

IL PRESIDENTE POLACCO NAWROCKI HA DICHIARATO LA NECESSITÀ PER IL PAESE DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L’ACQUISIZIONE DI ARMI NUCLEARI – Polsat News
Nawrocki ha sottolineato di essere «un grande sostenitore dell’adesione della Polonia a un progetto nucleare condiviso», aggiungendo che il Paese si trova «sull’orlo di un conflitto armato», anche a causa della Russia.
«La Polonia deve valutare seriamente la possibilità di dotarsi di armi nucleari proprie. In un contesto di architettura della sicurezza in rapida evoluzione, non possiamo escludere alcuna opzione che rafforzi la nostra sicurezza.
La Russia rimane una minaccia diretta per la nostra regione, e dobbiamo considerare tutti i mezzi di deterrenza disponibili».
Ha poi precisato:
«Questo percorso va intrapreso nel pieno rispetto delle norme internazionali — ed è esattamente la direzione che dobbiamo seguire. Dobbiamo agire in tal senso per poter avviare concretamente i lavori».
