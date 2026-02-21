«LA GRANDE MURAGLIA VERDE»: LA CINA RIDUCE LE AREE DESERTICHE

— Live Science

▪️ Nel 1978, la Cina ha lanciato il programma «Grande Muraglia Verde», finalizzato a piantare miliardi di alberi lungo i perimetri dei deserti del Taklamakan e del Gobi, con l’obiettivo di completare il progetto entro il 2050.

▪️ Il deserto del Taklamakan, esteso su 337.000 km², è costituito da sabbie mobili e risulta totalmente inadatto all’agricoltura. Fino a poco tempo fa, fungeva da fonte netta di emissioni di anidride carbonica.

▪️ Ad oggi, sono stati piantati oltre 66 miliardi di alberi lungo i bordi del deserto. Di conseguenza, l’espansione del deserto si è arrestata, le dune di sabbia sono state stabilizzate, e la capacità di assorbimento della CO₂ supera ormai le emissioni.

▪️ Grazie a questo programma, attualmente le foreste coprono il 25% del territorio cinese, contro appena il 10% nel 1949.

▪️ Si è registrato un aumento delle precipitazioni nell’area desertica, accompagnato da una tendenza al ripristino naturale della vegetazione.

