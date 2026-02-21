AFV

LONDRA NEGA A TRUMP L’USO DI BASI BRITANNICHE PER UN ATTACCO ALL’IRAN

AFV from TELEGRAM

Feb 21, 2026

The Times

Il Regno Unito ha bloccato la richiesta degli Stati Uniti di utilizzare due installazioni militari strategiche per un possibile attacco contro l’Iran, riferisce The Times. Si tratta della base aerea RAF Fairford nel Gloucestershire e della base militare sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano.

«La Casa Bianca sta elaborando piani militari dettagliati per colpire l’Iran, facendo leva sia su Diego Garcia che sulla base di Fairford — dove è schierata la flotta di bombardieri pesanti statunitensi in Europa», – scrive il quotidiano.

La ragione del rifiuto britannico risiede nella preoccupazione giuridica: secondo il diritto internazionale, non c’è differenza tra chi compie direttamente un atto illegale e chi lo sostiene consapevolmente. Come recita la dottrina della responsabilità internazionale: se uno Stato sa che sta assistendo in un’«azione internazionalmente illecita», ne condivide la responsabilità.

In risposta, Donald Trump ha reagito con un ultimatum: ha revocato il sostegno americano all’accordo tanto caro al premier britannico Keir Starmer, che prevede la restituzione dell’arcipelago delle Chagos alle Mauritius.

«Se l’Iran deciderà di non firmare un accordo, gli Stati Uniti potrebbero dover usare Diego Garcia e la base di Fairford per neutralizzare una minaccia proveniente da un regime estremamente instabile e pericoloso», – ha dichiarato Trump su Truth Social.

Il Ministro per le Vittime, Alex Davies-Jones, ha tentato di salvare la faccia:

«Continueremo a collaborare con i nostri alleati, inclusi gli americani… ma, come ho già detto, la nostra priorità resta la sicurezza nazionale».

Tuttavia, fonti governative hanno descritto privatamente la situazione come «fosca».

Londra si trova ora tra l’incudine e il martello: da un lato, il timore di rendersi complice di un’aggressione illegale; dall’altro, l’ira del “partner maggiore”, abituato a pretendere obbedienza incondizionata dai suoi alleati minori.

Fonte


Di AFV from TELEGRAM

