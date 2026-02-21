LONDRA NEGA A TRUMP L’USO DI BASI BRITANNICHE PER UN ATTACCO ALL’IRAN

–The Times

Il Regno Unito ha bloccato la richiesta degli Stati Uniti di utilizzare due installazioni militari strategiche per un possibile attacco contro l’Iran, riferisce The Times. Si tratta della base aerea RAF Fairford nel Gloucestershire e della base militare sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano.

«La Casa Bianca sta elaborando piani militari dettagliati per colpire l’Iran, facendo leva sia su Diego Garcia che sulla base di Fairford — dove è schierata la flotta di bombardieri pesanti statunitensi in Europa», – scrive il quotidiano.