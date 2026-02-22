Caitlin Johnstone – “L’Occidente deve tornare a dominare”: i dirigenti USA gettano la maschera sul futuro dell’impero

Caitlin Johnstone*

Negli ultimi giorni i dirigenti dell’impero statunitense hanno fatto alcune ammissioni sorprendentemente oneste: il senatore Lindsey Graham ha affermato che le guerre del futuro sono pianificate in Israele, mentre il segretario di Stato Marco Rubio ha invocato un ritorno al colonialismo occidentale di vecchia scuola.

Durante una conferenza stampa tenutasi lunedì a Tel Aviv, dopo un incontro con Benjamin Netanyahu, Graham ha dichiarato : “Vengo qui ogni due settimane, che ne abbia bisogno o meno”.

Perché un senatore della Carolina del Sud si reca in Israele ogni due settimane, con il sole o con la pioggia? Il sanguinario guerrafondaio risponde a questa domanda in breve tempo.

“Le guerre del futuro vengono pianificate qui in Israele”, ha detto Graham. “Perché se non sei un passo avanti al nemico, soffri. Le forze militari più intelligenti e creative del pianeta sono qui in Israele”.

Graham sbavava all’idea di una guerra tra Stati Uniti e Iran, riconoscendo che una guerra del genere avrebbe potuto sicuramente portare le truppe americane nella regione a essere colpite dai missili iraniani, ma affermando che gli Stati Uniti avrebbero comunque dovuto entrare in guerra.

“I nostri soldati potrebbero essere colpiti nella regione? Assolutamente sì. L’Iran può reagire se sferrassimo un attacco a tutto campo? Assolutamente sì”, ha detto Graham , sostenendo che “il rischio associato a questo è di gran lunga inferiore al rischio associato a chiudere gli occhi, staccare la spina e non aiutare la popolazione come promesso”.

Durante un discorso tenuto sabato alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il Segretario di Stato Marco Rubio si è tolto completamente la maschera in un’inquietante invettiva sulla necessità di tornare ai bei vecchi tempi in cui le potenze occidentali dominavano il Sud del mondo senza pretese o scuse.

“Per cinque secoli, prima della fine della Seconda guerra mondiale, l’Occidente si era espanso: i suoi missionari, i suoi pellegrini, i suoi soldati, i suoi esploratori si riversavano dalle sue coste per attraversare gli oceani, colonizzare nuovi continenti, costruire vasti imperi che si estendevano in tutto il mondo”, ha detto Rubio. “Ma nel 1945, per la prima volta dall’epoca di Colombo, si stava contraendo. L’Europa era in rovina. Metà viveva dietro una cortina di ferro e il resto sembrava che l’avrebbe presto seguita. I grandi imperi occidentali erano entrati in un declino terminale, accelerato da rivoluzioni comuniste senza Dio e da rivolte anticoloniali che avrebbero trasformato il mondo e drappeggiato la falce e il martello rossi su vaste aree della mappa negli anni a venire”.

Rubio, un gusano notoriamente anticomunista, ammette qui che il socialismo ha svolto un ruolo di primo piano nel contrastare il colonialismo abusivo e l’imperialismo del mondo occidentale negli ultimi decenni. Una persona normale lo considererebbe un valido argomento a favore del socialismo, ma Rubio lo dice come se fosse una cosa negativa.

Rubio ha esortato gli europei a unirsi ai loro fratelli cristiani bianchi negli Stati Uniti per riconquistare i comunisti e i pagani dalla pelle scura che hanno insistito sulla propria sovranità e sul progresso dei propri interessi:

“Sotto la presidenza Trump, gli Stati Uniti d’America si assumeranno ancora una volta il compito di rinnovamento e restauro, guidati dalla visione di un futuro altrettanto orgoglioso, sovrano e vitale quanto il passato della nostra civiltà. E sebbene siamo pronti, se necessario, a farlo da soli, preferiamo e speriamo di farlo insieme a voi, nostri amici qui in Europa. “Per gli Stati Uniti e l’Europa, siamo tutti uniti. L’America è stata fondata 250 anni fa, ma le sue radici affondano qui, in questo continente, molto prima. L’uomo che si è stabilito e ha costruito la nazione in cui sono nato è arrivato sulle nostre coste portando con sé i ricordi, le tradizioni e la fede cristiana dei suoi antenati come un’eredità sacra, un legame indissolubile tra il vecchio e il nuovo mondo. “Facciamo parte di un’unica civiltà: la civiltà occidentale. Siamo legati gli uni agli altri dai legami più profondi che le nazioni possano condividere, forgiati da secoli di storia condivisa, fede cristiana, cultura, patrimonio, lingua, ascendenza e sacrifici che i nostri antenati hanno compiuto insieme per la civiltà comune di cui siamo divenuti eredi.”

Ci vuole un tipo speciale di psicopatico per guardare con affetto a cinque secoli di colonialismo e imperialismo occidentale sfrenato e poi invocare un ritorno a quei giorni orribili. Genocidi di massa in interi continenti. La tratta degli schiavi africani. La violenta sottomissione e schiavitù di intere popolazioni. Questo è ciò a cui Rubio guarda indietro e sospira con nostalgia.

E questo, naturalmente, per non parlare della ferocia che la sua amata “civiltà occidentale” sta perpetrando oggi. Questa è la civiltà dell’olocausto di Gaza. La civiltà che non può esistere senza guerra, sfruttamento ed espropriazione costanti. La civiltà che attualmente sta strangolando Cuba a morte e si prepara alla guerra con l’Iran. La civiltà che ancora oggi sottomette e deruba con violenza il Sud del mondo. La civiltà dell’ecocidio. La civiltà di Epstein.

La civiltà occidentale è la più depravata e violenta che sia mai esistita. Non ha bisogno di tornare al suo splendore, ha bisogno di essere fermata sul nascere e risanata. Questo è evidente da uno sguardo ai folli dirigenti imperiali che questa civiltà ha elevato a posizioni di leadership.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

