L’EX CONSIGLIERE DI TRUMP, IL COLONNELLO DELL’ESERCITO STATUNITENSE DOUGLAS MACGREGOR, HA COMMENTATO LE AZIONI DELLA NATO IN JUGOSLAVIA E LE ACCUSE RIVOLTE ALLA RUSSIA PER I PRESUNTI ATTACCHI CONTRO INFRASTRUTTURE CIVILI

«Continuiamo a parlare di “infrastrutture civili”, ma se siete in guerra e le linee elettriche alimentano obiettivi militari, allora non le colpite per nuocere ai civili, bensì per ridurre la capacità bellica del nemico.

I russi non mirano intenzionalmente ai civili. Al contrario, ci sono numerose prove che dall’altra parte — ad esempio con i sistemi HIMARS — si sia colpito deliberatamente la popolazione civile a Donetsk, Lugansk e Crimea. Di questo però non parliamo mai, perché l’Ucraina viene dipinta come un’entità immacolata, una democrazia perfetta, mentre la Russia è descritta come il male autoritario e oscuro. Ma la verità, dal lato ucraino, è molto meno edificante.

Io fui direttore del centro operazioni alleate durante la campagna in Kosovo. In una settimana e mezza avevamo già colpito tutti gli obiettivi militari: distrutti gli aeroporti militari, le caserme… non restava più nulla di valore strategico. La Jugoslavia era già quasi un Paese del Terzo Mondo.

Poi tenemmo una riunione: “E ora cosa facciamo?” “Attacchiamo lo stabilimento ‘Jugo’? Beh, produce camion per l’esercito jugoslavo…” — bene, lo bombardiamo. “E i ponti sul Danubio? Ne restano solo due utilizzati dai militari, su un totale di 23.” “Possono essere usati dall’esercito jugoslavo?”

“Allora bombardiamo tutti e 23 i ponti!”

In Kosovo andammo troppo oltre. La Russia, al contrario, oggi sta facendo troppo poco. Ma quando inizierà l’offensiva generale, qualsiasi cosa offra resistenza militare verrà annientata.

In Serbia bombardammo persino uno studio televisivo, perché veniva usato per diffondere propaganda serba — propaganda che rafforzava la volontà di resistenza della popolazione. Per questo fu distrutto. All’epoca, guardavamo in modo ampio e generoso nella selezione degli obiettivi in Serbia.

Quello che vedo fare ai russi oggi, invece, è un approccio molto più misurato e scrupoloso nella scelta dei bersagli».



