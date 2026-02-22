AFV

Pioggia di raid israeliani sul Libano, almeno 10 vittime

#Israele, #Libano

Israele ha effettuato una serie di attacchi in diverse località del Libano, provocando almeno 10 morti e diversi feriti, nonostante il cessate il fuoco.

Secondo l’emittente Al Mayadeen ,  Tel Aviv ha lanciato venerdì notte una serie di attacchi aerei contro le città di Riyaq, Bdnayel, Qasr Naba e la pianura di Taminin nel Libano orientale, provocando almeno 8 morti e 25 feriti.

Lo stesso giorno, l’occupazione israeliana ha bombardato il campo profughi di Ain al-Hilweh a Saida, nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Salute del Paese, il regime di Tel Aviv ha ucciso altri due civili durante l’operazione.

Dopo l’attacco, i droni israeliani hanno continuato a sorvolare lo spazio aereo del campo di Ain al-Hilweh e dei suoi dintorni.

Dall’ottobre 2023, Israele ha ucciso più di 4.000 persone e ne ha ferite quasi 17.000 in Libano. Dall’entrata in vigore della tregua nel novembre 2024, più di 350 persone sono state uccise dal fuoco israeliano

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-pioggia_di_raid_israeliani_sul_libano_almeno_10_vittime/82_65426/#google_vignette

