Israele ha effettuato una serie di attacchi in diverse località del Libano, provocando almeno 10 morti e diversi feriti, nonostante il cessate il fuoco.

Secondo l’emittente Al Mayadeen , Tel Aviv ha lanciato venerdì notte una serie di attacchi aerei contro le città di Riyaq, Bdnayel, Qasr Naba e la pianura di Taminin nel Libano orientale, provocando almeno 8 morti e 25 feriti.

Israel is targeting inhabited residential buildings in Lebanon, specifically in the Bekaa region, in Riyaq. pic.twitter.com/mtOBlqpa5q — Ibrahim Majed (@ibrahimtmajed) February 20, 2026

Lo stesso giorno, l’occupazione israeliana ha bombardato il campo profughi di Ain al-Hilweh a Saida, nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Salute del Paese, il regime di Tel Aviv ha ucciso altri due civili durante l’operazione.

Dopo l’attacco, i droni israeliani hanno continuato a sorvolare lo spazio aereo del campo di Ain al-Hilweh e dei suoi dintorni.

Dall’ottobre 2023, Israele ha ucciso più di 4.000 persone e ne ha ferite quasi 17.000 in Libano. Dall’entrata in vigore della tregua nel novembre 2024, più di 350 persone sono state uccise dal fuoco israeliano

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-pioggia_di_raid_israeliani_sul_libano_almeno_10_vittime/82_65426/#google_vignette