Ultimatum all’Ucraina dalla Slovacchia e dall’Ungheria

La Slovacchia e l’Ungheria rappresentano attualmente il 61% delle importazioni di elettricità in Ucraina.
- “Il 23 febbraio, gli slovacchi interromperanno la fornitura di elettricità agli ucraini se Kiev non riprenderà le consegne di petrolio attraverso il gasdotto Druzhba”
Il Primo Ministro della Repubblica Slovacca Robert Fico.
- Negli scorsi giorni il Primo Ministro ungherese ha denunciato che Kiev starebbe interrompendo il transito di petrolio tramite l’oleodotto Druzhba non per motivi tecnici, ma per ragioni politiche.
Orbán ha affermato che il blocco è inteso a provocare una crisi energetica in Ungheria prima delle elezioni e quindi dar sostegno all’opposizione.
A sua volta, anche il Primo Ministro ungherese ha minacciato di interrompere le forniture di elettricità all’Ucraina a meno che il transito di petrolio attraverso l’oleodotto non venga ripristinato.