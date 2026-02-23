Una coppia cinese entra nella storia di Milano-Cortina con due ori negli aerials

A Milano-Cortina 2026 la Cina firma una doppia impresa storica nel freestyle aerials: dopo l’oro di Xu Mengtao tra le donne, arriva anche quello del marito Wang Xindi. Un risultato raro che unisce eccellenza sportiva e percorso condiviso.

Xinhua – 21 febbraio 2026

La Cina ha celebrato venerdì una straordinaria doppietta ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, con Wang Xindi che ha conquistato l’oro nello sci freestyle aerials maschile, due giorni dopo che sua moglie Xu Mengtao aveva chiuso al primo posto il podio femminile.

La vittoria li ha resi un raro esempio di coppia sposata con entrambi capaci di vincere una medaglia d’oro individuale in questi Giochi.

“Abbiamo festeggiato il suo oro, ma sono stato anche rapido a rifocalizzarmi sulla mia gara”, ha dichiarato Wang dopo la competizione. “Lottiamo insieme da anni, ma siamo anche professionisti. Mentre gioivo con lei, non potevo dimenticare che dovevo ancora disputare la mia gara”.

“Durante le competizioni, in genere seguiamo ritmi separati. A volte lei ha dei ‘consigli’ che vuole condividere, ma allo stesso tempo non vuole dire troppo. Però nel mio cuore capisco anche ciò che vuole dire”, ha aggiunto.

Wang, 30 anni, ha risposto presente nel momento decisivo. Terzo a saltare nella super finale, ha atterrato un esercizio quasi impeccabile ottenendo 132,60 punti.

Lo svizzero Noé Roth, ultimo atleta a scendere dalla rampa, ha replicato con un tentativo spettacolare che gli è valso 131,58 punti. Quando è apparso il punteggio, Wang si è lasciato cadere in ginocchio sulla neve e ha urlato di gioia, capendo che il titolo era suo.

Alla sua terza Olimpiade, Wang non era mai andato oltre il 14° posto nelle precedenti partecipazioni a Pechino 2022 e PyeongChang 2018.

“Non osavo sognare di vincere questo oro. Le Olimpiadi non sono come le gare di Coppa del Mondo. Che si tratti della preparazione o del grado di difficoltà, tutto è molto più elevato”, ha detto Wang. “Voglio ringraziare me stesso per non aver mollato. Quando le cose erano dure, quando ero giù, vorrei dare un grande abbraccio a quel me stesso”.

La finale per le medaglie si è sviluppata come un duello tra Cina e Svizzera, con quattro sciatori cinesi e due svizzeri qualificati. Roth ha impedito un podio tutto cinese conquistando l’argento. Il cinese Li Tianma, al debutto olimpico, ha ottenuto il bronzo con 123,93 punti.

“La mia prestazione nella super finale non è stata la mia migliore. Posso ancora fare meglio, ma tornerò ad allenarmi e continuerò a lavorare duramente. Entrare nella super finale è già un risultato per me”, ha dichiarato Li, 24 anni. “Quando il mio allenatore mi ha chiesto come mi fosse sembrata la mia prima Olimpiade, ho risposto che mi sentivo piuttosto felice. Per me era più importante godermi il processo e accumulare esperienza”.

Il cinese Sun Jiaxu ha totalizzato 123,42 punti chiudendo al quarto posto, mentre il veterano Qi Guangpu, campione olimpico in carica e olimpionico per cinque volte, ha sbagliato il suo ultimo salto e ha ottenuto 81,00 punti, piazzandosi sesto.

Qi, 35 anni, ha dichiarato dopo la gara che non punterà a una sesta partecipazione olimpica.

“Qi è stato il nostro modello in tutti questi anni. Persone come lui e Xu Mengtao sono semplicemente insostituibili per il nostro sport. Il loro contributo al progresso di questa disciplina è qualcosa che tutti possiamo vedere. Non è possibile per noi emulare completamente i grandi del nostro sport”, ha detto Wang.

“Possiamo solo cercare di seguire il percorso che hanno tracciato per noi, e provare a portarlo ancora più avanti. Spero che non si ritiri: continuiamo a lavorare duramente insieme”, ha aggiunto.

