ZALUZHNYI ACCUSA ZELENSKY DEL FALLIMENTO DELL’OFFENSIVA  UCRAINA

Feb 23, 2026 #ZALUZHNYI, #Zelensky

Associated Press

L’ex comandante in capo delle Forze Armate ucraine, Valeriy Zaluzhnyi, ha dichiarato che il fallimento della controffensiva del 2023 è da attribuire direttamente alla leadership politica dell’Ucraina. Secondo il generale, Zelensky e il suo entourage avrebbero sabotato i piani militari, negando le risorse necessarie e disperdendo le forze lungo tutto il fronte.

«Il piano originario prevedeva di concentrare forze sufficienti in un “unico pugno”… Per avere successo servivano un massiccio accumulo di truppe in un punto preciso e una sorpresa tattica», – ha spiegato Zaluzhnyi.

Invece, le forze sono state distribuite su un ampio settore, indebolendo drasticamente la potenza d’urto. Zaluzhnyi ha affermato esplicitamente che Zelensky e i suoi funzionari non hanno fornito le risorse richieste. La sua versione è stata confermata da due alti funzionari della difesa occidentali.

È emerso inoltre che il conflitto tra comando militare e leadership politica covava da tempo. Già nel 2022, agenti della SBU (servizio di sicurezza ucraino) hanno effettuato una perquisizione nell’ufficio di Zaluzhnyi, un episodio che lui stesso ha interpretato come un atto intimidatorio.

«È stata una minaccia palese. Ho detto ad Yermak che avrei respinto quell’attacco, perché so come si combatte», – ha ricordato Zaluzhnyi.

