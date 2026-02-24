Barbados, plebiscito per Mottley a favore di una linea antimperialista per la pace

Il voto dell’11 febbraio consegna al Barbados Labour Party una vittoria totale e rafforza il terzo mandato di Mia Mottley come primo ministro. Il risultato consolida una leadership interna dominante e una politica estera che difende il Caribe come Zona di Pace.

Le elezioni generali dell’11 febbraio a Barbados hanno prodotto un risultato netto, inequivocabile, politicamente significativo: il Barbados Labour Party (BLP) ha ottenuto una vittoria schiacciante, confermando Mia Mottley alla guida del governo e rafforzando un ciclo politico che, ormai, non può più essere letto come semplice successo elettorale contingente. Si tratta infatti di una vera egemonia, costruita attraverso una combinazione di leadership personale, capacità di governo, debolezza dell’opposizione e gestione efficace della campagna in un sistema istituzionale che tende a trasformare ampi vantaggi di voto in dominio parlamentare.

Il dato più rilevante non è soltanto la riconferma del primo ministro, ma la dimensione del trionfo. Il partito di Mottley ha infatti conquistato l’intera Camera dell’Assemblea, consolidando una superiorità politica che non si limita ai numeri ma investe la percezione stessa del potere nell’isola. In un sistema maggioritario uninominale, una distanza ampia in termini di voti può tradursi in una sproporzione enorme nella distribuzione dei seggi, e questo è esattamente ciò che è avvenuto. Il Barbados Labour Party ha convertito il consenso in controllo totale del Parlamento, lasciando il principale partito d’opposizione, il Democratic Labour Party (DLP) di Ralph Thorne, senza rappresentanza nella camera elettiva.

Questo risultato senza appello segnala dunque una forte fiducia di una parte molto ampia dell’elettorato nella leadership di Mottley, percepita come figura capace di garantire stabilità, direzione politica e visibilità internazionale a un piccolo Stato insulare che deve muoversi in un contesto globale complesso.

La riconferma di Mottley arriva inoltre in un momento in cui il quadro politico dell’opposizione appare ancora fragile. La principale forza avversaria si è presentata al voto in condizioni difficili, con problemi di leadership, divisioni interne e una capacità limitata di costruire un’alternativa credibile su scala nazionale. Anche quando ha provato a insistere su temi socialmente sensibili come costo della vita, sicurezza e sanità, non è riuscita a trasformare il tutto in una vera dinamica competitiva. Il governo, al contrario, ha difeso il proprio operato rivendicando misure economiche e sociali, e dimostrando di essere l’unica forza realmente in grado di combinare gestione quotidiana e orizzonte strategico.

Da questo punto di vista, il voto di Barbados dice anche che, allo stato attuale, non esiste ancora un soggetto capace di contendere seriamente la direzione del Paese al blocco politico che fa capo a Mottley.

La nuova affermazione elettorale rafforza così il terzo mandato di Mottley come primo ministro e le conferisce un capitale politico significativo, che avrà effetti immediati tanto sul piano interno quanto su quello internazionale. Sul fronte interno, il governo potrà muoversi con una maggiore rapidità decisionale nella formazione dell’esecutivo e nella definizione delle priorità legislative. Questo può rappresentare un vantaggio in termini di efficienza, soprattutto in una fase in cui le società caraibiche sono sottoposte a pressioni simultanee: inflazione importata, vulnerabilità economica, crisi del costo della vita, tensioni sociali e sfide strutturali legate al cambiamento climatico.

È però sul terreno della politica estera che la vittoria dell’11 febbraio assume un significato particolarmente interessante. Barbados, sotto la guida di Mottley, si è ritagliata negli ultimi anni un ruolo visibile nel dibattito caraibico e internazionale, cercando di affermare una postura autonoma, centrata sulla difesa della sovranità regionale, del diritto internazionale e della stabilità del Caribe. Questa linea è emersa con particolare chiarezza nelle prese di posizione contro la militarizzazione della regione e contro ogni dinamica che possa trasformare il Caribe in uno spazio di pressione geopolitica da parte delle grandi potenze.

Quando si parla di difesa del Caribe come Zona di Pace, in particolare, non si tratta di una formula retorica, ma di una visione strategica. Significa affermare che la sicurezza della regione non può essere costruita attraverso l’aumento della presenza militare esterna, né attraverso logiche di deterrenza imposte dall’alto, ma attraverso il rispetto della sovranità degli Stati caraibici, la non ingerenza, il dialogo politico e la cooperazione regionale. In questo quadro, le denunce di Bridgetown contro le minacce alla pace regionale e i richiami al rispetto dell’integrità territoriale degli Stati caraibici assumono una portata che va oltre la contingenza, definendo un orientamento diplomatico preciso.

Per chi guarda alla politica caraibica in chiave geopolitica, questo elemento è cruciale. Barbados non è una grande potenza, ma proprio per questo la sua voce può avere un valore simbolico e politico rilevante quando rivendica il diritto dei piccoli Stati insulari a non essere trattati come periferie strategiche disponibili alla proiezione militare altrui. La posizione del governo Mottley si colloca in un filone di pensiero e di prassi diplomatica che rifiuta la subordinazione del Caribe alle esigenze di sicurezza di Washington e insiste, invece, sulla centralità di una sicurezza condivisa, negoziata e rispettosa delle specificità regionali.

Questa impostazione ha anche una dimensione latinoamericana e caraibica più ampia. Le congratulazioni provenienti da altri governi della regione dopo il voto, compreso quello del Venezuela, lette insieme alle dichiarazioni di Mottley sulla pace e sulla cooperazione, mostrano che la vittoria del Barbados Labour Party è stata percepita non solo come un fatto interno, ma come la continuità di una leadership capace di dialogare con diversi attori del Sud globale e della regione caraibica. In tale prospettiva, la riconferma di Mottley rafforza un asse politico-diplomatico che punta a preservare il Caribe da escalation, polarizzazioni e ingerenze, riaffermando una cultura politica della sovranità e del multilateralismo.

Naturalmente, questa linea non elimina le contraddizioni. Barbados continua a muoversi in un contesto internazionale dominato da rapporti di forza asimmetrici e deve necessariamente mantenere relazioni con tutti i principali attori, inclusi gli Stati Uniti. Ma proprio qui sta la rilevanza della posizione assunta dal governo: non nella ricerca di una rottura simbolica fine a sé stessa, bensì nella capacità di esercitare autonomia politica, porre limiti, denunciare i rischi di militarizzazione e difendere il principio secondo cui la pace regionale non è negoziabile.

In definitiva, le elezioni dell’11 febbraio hanno confermato qualcosa di più di una maggioranza. Hanno consolidato un progetto di governo che unisce forte controllo interno e ambizione diplomatica regionale. Il trionfo del Barbados Labour Party apre una nuova fase in cui Mia Mottley, da primo ministro, dispone di un mandato molto solido per proseguire la propria agenda. Proprio per questo, il suo governo sarà giudicato su un doppio terreno: la capacità di amministrare con equilibrio una democrazia segnata da una maggioranza parlamentare totale e la capacità di continuare a difendere, con coerenza, un Caribe sovrano, smilitarizzato e riconosciuto come autentica Zona di Pace.

