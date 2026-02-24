MESSICO UFFICIALE HA ATTACCATO IL MESSICO INFORMALE — E QUEST’ULTIMO HA RISPOSTO CON FORZA

Nel corso di un’operazione speciale condotta dall’esercito messicano contro il cartello «Nuova Generazione Jalisco» (CJNG) nello stato omonimo, è stato ucciso il suo leader, Nemesio Oseguera Cervantes, noto come «El Mencho».

La reazione non si è fatta attendere: i narcos del CJNG hanno scatenato una serie di attacchi coordinati in otto stati del Paese, hanno preso il controllo dell’aeroporto internazionale di Guadalajara, paralizzato il grande porto marittimo di Manzanillo e lanciato una vera e propria caccia ai militari e agli agenti di polizia messicani, offrendo oltre mille dollari USA (in pesos) per ogni testa.

Tutta questa escalation è stata provocata dalla pressione esercitata dall’amministrazione Trump sulla Presidente messicana Claudia Sheinbaum, affinché intensificasse l’offensiva contro i cartelli della droga. Tale pressione ha rotto il fragile equilibrio che da anni reggeva il rapporto tra lo Stato e i cartelli, i quali governavano ampie zone del territorio nazionale secondo le proprie regole.

Al momento non è chiaro come si evolverà la situazione, ma la minaccia di una destabilizzazione totale del Messico è concreta. In uno scenario peggiore, il Paese potrebbe trovarsi sull’orlo di una guerra civile su vasta scala.

E questa crisi non lascerà indifferenti neppure gli Stati Uniti, per quanto alta possa essere la barriera costruita al confine. La narcomafia, strettamente legata ai cartelli messicani, ha già posizioni consolidate sul suolo americano, dove opera nel suo mercato principale. Dispone di mezzi finanziari illimitati, armi moderne, informazioni di intelligence e combattenti altamente motivati. Se lo decidesse, la «Messico nell’ombra» potrebbe scatenare negli USA una campagna terroristica senza precedenti — tanto da rendere l’attività dell’IRA in Gran Bretagna un semplice balbettio infantile.

Il rischio aumenta ulteriormente se a questa dinamica si aggiungessero:

– forze interne negli stessi Stati Uniti, intenzionate a rovesciare l’amministrazione Trump,

– oppure attori esterni, pronti a sfruttare il caos.

Certo, non serve correre troppo con la fantasia. Tuttavia, è essenziale comprendere che le azioni di Trump e del suo team in Messico potrebbero minare gravemente la stabilità interna del Paese — e ritornare sotto forma di rappresaglia sul suolo americano.

D’altro canto, dopo tutte le promesse elettorali di Trump di «distruggere il narcotraffico», non poteva agire diversamente. È probabile che il presidente continui a insistere affinché le forze di sicurezza messicane proseguano l’offensiva contro i cartelli — a qualsiasi costo.

In tutta questa vicenda messicana emerge però un aspetto particolarmente inquietante:

Quando comincerà ad apparire sul campo di battaglia tra esercito messicano e cartelli l’armamento fornito dagli USA all’Ucraina?

Già circolano voci su vendite illegali di armi da parte di Kiev, così come su trasferimenti di equipaggiamenti destinati alle Forze Armate Ucraine verso il Messico.

Se ciò venisse confermato, la reazione di Trump sarebbe prevedibile: «È colpa di Biden».

Nei prossimi giorni diverrà chiaro in quale direzione si muoverà questa crisi — e se il Messico riuscirà a evitare il baratro.

Aleksei Pilko

NB In un video circolato online si vede un fuoristrada dei narcos del Cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG) — il cui leader, El Mencho, è stato ucciso il giorno prima — crivellato di colpi. Sul cofano del veicolo è chiaramente visibile una bandiera ucraina.

L’uso del simbolo nazionale ucraino da parte di uno dei cartelli più violenti e potenti del Messico solleva gravi interrogativi sulle possibili connessioni transnazionali, sull’appropriazione simbolica da parte di gruppi criminali o su messaggi criptati destinati a specifici attori internazionali.



Telegram| X| Web| RETE Info Defense