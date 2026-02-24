AFV

Il Presidente cubano ringrazia la solidarietà degli amici italiani

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Feb 24, 2026 #Cuba, #Italia, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Il Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba ha ringraziato per il sostegno e per quanto fatto in oltre 30 anni nel campo della cultura.

Granma – 22 febbraio 2026

Il Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito e Presidente della Repubblica, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha ringraziato gli italiani Walter Massa, presidente dell’Associazione di Ricreazione e Cultura Italiana (ARCI); Gianluca Mengozzi, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale e Cooperazione Sociale (ARCS); e Daniele Lorenzi, i quali gli hanno ribadito la loro invariabile solidarietà con Cuba in un contesto di recrudescenza della politica ostile degli Stati Uniti.

Attraverso il suo account ufficiale sulla rete sociale X, il Capo dello Stato ha espresso: «Mi sono riunito con gli amici italiani Walter Massa, presidente di ARCI, Gianluca Mengozzi, presidente di ARCS, e Daniele Lorenzi, che sono venuti a ribadirci la loro invariabile solidarietà. Ho ringraziato loro per il sostegno e per quanto fatto in oltre 30 anni nel campo della cultura. Grazie, amici».

La visita della delegazione italiana, dal 17 al 22 febbraio, costituisce una missione che combina relazioni culturali, cooperazione internazionale e solidarietà politica.

Avviene in un momento particolarmente difficile per Cuba, che attraversa una grave crisi economica ed energetica, aggravata dai persistenti effetti del blocco imposto da Washington e dalla sua recente intensificazione mediante l’Ordine esecutivo, firmato il 29 gennaio, che stabilisce sanzioni tariffarie contro i Paesi che forniscano petrolio all’Isola.

L’ARCI, fondata nel 1957, è la maggiore organizzazione di promozione sociale in Italia, mentre ARCS (ARCI Culture Solidali) è un’organizzazione non governativa dedicata alla cooperazione internazionale e all’aiuto umanitario.

Entrambe le entità mantengono da tempo un impegno nello sviluppo di programmi di solidarietà con Cuba, basati sulla convinzione che la cultura sia uno strumento essenziale per l’emancipazione, la partecipazione e lo sviluppo.

