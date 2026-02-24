AFV

Libera la tua mente

AFV

La Russia tenta di rompere il blocco petrolifero degli Stati Uniti verso Cuba

DiAFV from TELEGRAM

Feb 24, 2026

La petroliera russa Sea Horse sta navigando verso Cuba trasportando quasi 200 mila barili di carburante russo nel tentativo di rompere il blocco criminale degli Stati Uniti. Il suo arrivo è previsto per i primi di Marzo. Dopo le accuse di Trump alla Russia di spalleggiare il regime cubano, la Russia ha dichiarato che non lascerà sola Cuba e ha lanciato questa missione di rottura del blocco per arrivare in acque che Washington considera proprie. Se la petroliera dovesse sfondare e consegnare il suo carico, dimostrerebbe che il blocco sta cedendo. Se venisse intercettata, si tratterebbe di un altro incidente di alto profilo, che non farebbe che confermare che gli Stati Uniti sono disposti a minare gli interessi altrui, anche se ciò significasse un disastro umanitario sull’isola.

https://t.me/lantidiplomatico

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Barbados, plebiscito per Mottley a favore di una linea antimperialista per la pace

Feb 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Il Presidente cubano ringrazia la solidarietà degli amici italiani

Feb 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Word

CPEC 2.0 in an Era of Connectivity Competition: Third-Party Participation, Security Externalities, and Policy Options for a Sustainable Way Forward

Feb 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV

La Russia tenta di rompere il blocco petrolifero degli Stati Uniti verso Cuba

Febbraio 24, 2026 AFV from TELEGRAM
Italia

Governo Meloni, quella matta voglia di “museruola”

Febbraio 24, 2026 L.M.
Mondo

LA SLOVACCHIA SOSPENDE LE FORNITURE DI EMERGENZA DI ELETTRICITÀ ALL’UCRAINA

Febbraio 24, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Il Presidente cubano ringrazia la solidarietà degli amici italiani

Febbraio 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: