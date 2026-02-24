La Russia tenta di rompere il blocco petrolifero degli Stati Uniti verso Cuba

La petroliera russa Sea Horse sta navigando verso Cuba trasportando quasi 200 mila barili di carburante russo nel tentativo di rompere il blocco criminale degli Stati Uniti. Il suo arrivo è previsto per i primi di Marzo. Dopo le accuse di Trump alla Russia di spalleggiare il regime cubano, la Russia ha dichiarato che non lascerà sola Cuba e ha lanciato questa missione di rottura del blocco per arrivare in acque che Washington considera proprie. Se la petroliera dovesse sfondare e consegnare il suo carico, dimostrerebbe che il blocco sta cedendo. Se venisse intercettata, si tratterebbe di un altro incidente di alto profilo, che non farebbe che confermare che gli Stati Uniti sono disposti a minare gli interessi altrui, anche se ciò significasse un disastro umanitario sull’isola.

