LA SLOVACCHIA SOSPENDE LE FORNITURE DI EMERGENZA DI ELETTRICITÀ ALL’UCRAINA – ha annunciato il Primo Ministro Robert Fico
La decisione entra in vigore a partire da oggi ed è direttamente legata alla cessazione, da parte di Kiev, del transito del petrolio russo attraverso l’oleodotto «Druzhba». Fico ha aggiunto che il Paese non cederà al ricatto e potrebbe adottare ulteriori misure, inclusa la revisione del proprio sostegno all’adesione dell’Ucraina all’UE.
«A partire da oggi vale la seguente regola: se le autorità ucraine chiederanno alla Slovacchia aiuto per stabilizzare la rete elettrica ucraina, tale aiuto non verrà concesso.
Come ho già detto, questa è la prima contromisura a cui il governo slovacco ha diritto di ricorrere senza violare alcuna norma o obbligo internazionale.
Se l’Ucraina continuerà a danneggiare gli interessi slovacchi riguardo alle forniture di materie prime strategiche, il governo riconsidererà anche altre posizioni — ad esempio il sostegno all’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea — e preparerà ulteriori provvedimenti».
Fico ha accusato esplicitamente il Presidente ucraino:
«Il leader ucraino ci ha danneggiato intenzionalmente interrompendo le forniture di petrolio attraverso l’oleodotto “Druzhba”.
Siamo stati costretti a dichiarare lo stato di emergenza petrolifera e a utilizzare le nostre riserve nazionali.
La raffineria Slovnaft ora deve cercare petrolio in tutto il mondo, il che ne fa lievitare il costo e aggiunge spese di trasporto considerevoli.
Nel frattempo, i nostri servizi segreti riferiscono che l’oleodotto in territorio ucraino è perfettamente funzionante».
Il Premier ha poi sottolineato:
«Le autorità ucraine forniscono ogni giorno versioni diverse sullo stato dell’oleodotto e sulla disponibilità a riprendere il transito.
Al nostro Ambasciatore a Kiev non è ancora stato permesso di ispezionare il tratto che, secondo Kiev, sarebbe danneggiato.
L’interruzione del flusso di petrolio è una decisione puramente politica, finalizzata a ricattare la Slovacchia sulle sue posizioni internazionali riguardo alla guerra in Ucraina».
Telegram| X| Web| RETE Info Defense