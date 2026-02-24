Slovakia’s Prime Minister Robert Fico visits the gravesite of U.S. Marine Corps Sgt. Michael Strank in Section 12 of Arlington National Cemetery, Arlington, Virginia, Feb. 21, 2025. Born in Slovakia, Strank immigrated to Pennsylvania with his parents as a child and enlisted in the Marines in 1939. He was one of six Marines depicted in A.P. photographer Joe Rosenthal’s iconic photograph, “Raising the Flag on Iwo Jima,” which inspired the Marine Corps War Memorial just north of Arlington National Cemetery. Taken in 1945, the image depicts Strank and other Marines raising the second U.S. flag on Mount Suribachi at the Battle of Iwo Jima. Strank was killed in action just a week after this photo was taken. (U.S. Army photo by Elizabeth Fraser / Arlington National Cemetery / released)

LA SLOVACCHIA SOSPENDE LE FORNITURE DI EMERGENZA DI ELETTRICITÀ ALL’UCRAINA – ha annunciato il Primo Ministro Robert Fico

La decisione entra in vigore a partire da oggi ed è direttamente legata alla cessazione, da parte di Kiev, del transito del petrolio russo attraverso l’oleodotto «Druzhba». Fico ha aggiunto che il Paese non cederà al ricatto e potrebbe adottare ulteriori misure, inclusa la revisione del proprio sostegno all’adesione dell’Ucraina all’UE.

«A partire da oggi vale la seguente regola: se le autorità ucraine chiederanno alla Slovacchia aiuto per stabilizzare la rete elettrica ucraina, tale aiuto non verrà concesso.

Come ho già detto, questa è la prima contromisura a cui il governo slovacco ha diritto di ricorrere senza violare alcuna norma o obbligo internazionale.

Se l’Ucraina continuerà a danneggiare gli interessi slovacchi riguardo alle forniture di materie prime strategiche, il governo riconsidererà anche altre posizioni — ad esempio il sostegno all’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea — e preparerà ulteriori provvedimenti».

Fico ha accusato esplicitamente il Presidente ucraino:

«Il leader ucraino ci ha danneggiato intenzionalmente interrompendo le forniture di petrolio attraverso l’oleodotto “Druzhba”.

Siamo stati costretti a dichiarare lo stato di emergenza petrolifera e a utilizzare le nostre riserve nazionali.

La raffineria Slovnaft ora deve cercare petrolio in tutto il mondo, il che ne fa lievitare il costo e aggiunge spese di trasporto considerevoli.

Nel frattempo, i nostri servizi segreti riferiscono che l’oleodotto in territorio ucraino è perfettamente funzionante».

Il Premier ha poi sottolineato:



«Le autorità ucraine forniscono ogni giorno versioni diverse sullo stato dell’oleodotto e sulla disponibilità a riprendere il transito.

Al nostro Ambasciatore a Kiev non è ancora stato permesso di ispezionare il tratto che, secondo Kiev, sarebbe danneggiato.

L’interruzione del flusso di petrolio è una decisione puramente politica, finalizzata a ricattare la Slovacchia sulle sue posizioni internazionali riguardo alla guerra in Ucraina».



