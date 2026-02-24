AFV

Libera la tua mente

Mondo

L’UE DICHIARA DI NON ACCETTARE L’AUMENTO DEI DAZI AMERICANI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA

DiAFV from TELEGRAM

Feb 24, 2026 #Dazi, #UE

«L’UE DICHIARA DI NON ACCETTARE L’AUMENTO DEI DAZI AMERICANI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA»: l’Unione Europea si prepara a una nuova guerra tariffaria con Trump.

Domenica, la Commissione Europea ha esortato gli Stati Uniti a rispettare i termini dell’accordo commerciale UE-USA raggiunto lo scorso anno, dopo che la Corte Suprema statunitense ha annullato i dazi globali imposti da Donald Trump — il quale, in risposta, ha immediatamente introdotto nuovi dazi su tutti i beni e servizi.

Non è ancora chiaro se questi nuovi dazi di Trump invalidino formalmente l’accordo UE-USA. In caso affermativo, i dazi zero concessi all’UE potrebbero scomparire. 

«In particolare, i prodotti europei devono continuare a beneficiare del regime più favorevole, senza alcun aumento dei dazi oltre il tetto chiaro e globale precedentemente concordato», – si legge nella dichiarazione della Commissione.


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

LA SLOVACCHIA SOSPENDE LE FORNITURE DI EMERGENZA DI ELETTRICITÀ ALL’UCRAINA

Feb 24, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Barbados, plebiscito per Mottley a favore di una linea antimperialista per la pace

Feb 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Il Presidente cubano ringrazia la solidarietà degli amici italiani

Feb 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Italia

Governo Meloni, quella matta voglia di “museruola”

Febbraio 24, 2026 L.M.
Mondo

LA SLOVACCHIA SOSPENDE LE FORNITURE DI EMERGENZA DI ELETTRICITÀ ALL’UCRAINA

Febbraio 24, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Il Presidente cubano ringrazia la solidarietà degli amici italiani

Febbraio 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Barbados, plebiscito per Mottley a favore di una linea antimperialista per la pace

Febbraio 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: