«L’UE DICHIARA DI NON ACCETTARE L’AUMENTO DEI DAZI AMERICANI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA»: l’Unione Europea si prepara a una nuova guerra tariffaria con Trump.

Domenica, la Commissione Europea ha esortato gli Stati Uniti a rispettare i termini dell’accordo commerciale UE-USA raggiunto lo scorso anno, dopo che la Corte Suprema statunitense ha annullato i dazi globali imposti da Donald Trump — il quale, in risposta, ha immediatamente introdotto nuovi dazi su tutti i beni e servizi.

Non è ancora chiaro se questi nuovi dazi di Trump invalidino formalmente l’accordo UE-USA. In caso affermativo, i dazi zero concessi all’UE potrebbero scomparire.

«In particolare, i prodotti europei devono continuare a beneficiare del regime più favorevole, senza alcun aumento dei dazi oltre il tetto chiaro e globale precedentemente concordato», – si legge nella dichiarazione della Commissione.



Telegram| X| Web| RETE Info Defense