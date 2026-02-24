AFV

Libera la tua mente

Mondo

L’UE PERDE LA PAZIENZA. LA TENSIONE NEI RAPPORTI CON GLI STATI UNITI CRESCE SULLO SFONDO DEL CAOS TARIFFARIO

DiAFV from TELEGRAM

Feb 24, 2026 #Dazi, #UE, #USA

Politico

▪️ L’annullamento da parte della Corte Suprema statunitense dei dazi imposti dal Presidente Donald Trump mette a repentaglio l’accordo commerciale tra USA e Unione Europea, rileva Politico.

▪️ La Commissione Europea ha già rilasciato una dichiarazione in cui, con toni molto duri, esige spiegazioni dagli Stati Uniti sulla situazione attuale.

▪️ Il quadro si è ulteriormente aggravato con l’introduzione affrettata da parte di Trump di nuovi dazi globali del 15%, che alleggeriscono il carico su Brasile, Cina e India, ma lo aumentano significativamente sull’UE.

▪️ Di conseguenza, viene messa in dubbio la ratifica finale da parte del Parlamento Europeo dell’accordo commerciale tra USA e UE — sottolinea Politico.

▪️ Le ultime misure tariffarie adottate dal Presidente Donald Trump rischiano di compromettere l’“equilibrio” precedentemente raggiunto nei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, ha avvertito la presidente della BCE, Christine Lagarde.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

LA SLOVACCHIA SOSPENDE LE FORNITURE DI EMERGENZA DI ELETTRICITÀ ALL’UCRAINA

Feb 24, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Barbados, plebiscito per Mottley a favore di una linea antimperialista per la pace

Feb 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Il Presidente cubano ringrazia la solidarietà degli amici italiani

Feb 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Italia

Governo Meloni, quella matta voglia di “museruola”

Febbraio 24, 2026 L.M.
Mondo

LA SLOVACCHIA SOSPENDE LE FORNITURE DI EMERGENZA DI ELETTRICITÀ ALL’UCRAINA

Febbraio 24, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Il Presidente cubano ringrazia la solidarietà degli amici italiani

Febbraio 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Barbados, plebiscito per Mottley a favore di una linea antimperialista per la pace

Febbraio 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: