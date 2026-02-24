L’UE PERDE LA PAZIENZA. LA TENSIONE NEI RAPPORTI CON GLI STATI UNITI CRESCE SULLO SFONDO DEL CAOS TARIFFARIO

— Politico
▪️ L’annullamento da parte della Corte Suprema statunitense dei dazi imposti dal Presidente Donald Trump mette a repentaglio l’accordo commerciale tra USA e Unione Europea, rileva Politico.
▪️ La Commissione Europea ha già rilasciato una dichiarazione in cui, con toni molto duri, esige spiegazioni dagli Stati Uniti sulla situazione attuale.
▪️ Il quadro si è ulteriormente aggravato con l’introduzione affrettata da parte di Trump di nuovi dazi globali del 15%, che alleggeriscono il carico su Brasile, Cina e India, ma lo aumentano significativamente sull’UE.
▪️ Di conseguenza, viene messa in dubbio la ratifica finale da parte del Parlamento Europeo dell’accordo commerciale tra USA e UE — sottolinea Politico.
▪️ Le ultime misure tariffarie adottate dal Presidente Donald Trump rischiano di compromettere l’“equilibrio” precedentemente raggiunto nei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, ha avvertito la presidente della BCE, Christine Lagarde.
