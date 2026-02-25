Secondo le informazioni ricevute”, si legge nel comunicato dell’ufficio stampa dell’intelligence russa, “Gran Bretagna e Francia risconoscono che l’attuale situazione in Ucraina non lascia alcuna possibilità di ottenere la tanto agognata vittoria sulla Russia per mano delle forze armate ucraine. Tuttavia”, continua il comunicato, “le élite britanniche e francesi non sono disposte ad accettare la sconfitta”, e “credono che l’Ucraina debba essere dotata” di quella che definiscono una “wunderwaffe”, un’arma miracolosa.

“Kiev”, continua il comunicato, “potrà ottenere condizioni più favorevoli se possiederà una bomba nucleare o, almeno, una cosiddetta “bomba sporca””, e “attualmente, Londra e Parigi stanno lavorando attivamente per fornire a Kiev tali armi e i relativi sistemi di lancio”.

Ci stiamo avviando verso la più drammatica delle escalation?