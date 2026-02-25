AFV

Libera la tua mente

Mondo Video-Podcast

Bomba nucleare a Kiev? FSB Francia e UK pronti alla mossa disperata.

DiAFV from TELEGRAM

Feb 25, 2026 #Francia, #guerra, #nucleare, #Ucraina, #UK

Secondo le informazioni ricevute”, si legge nel comunicato dell’ufficio stampa dell’intelligence russa, “Gran Bretagna e Francia risconoscono che l’attuale situazione in Ucraina non lascia alcuna possibilità di ottenere la tanto agognata vittoria sulla Russia per mano delle forze armate ucraine. Tuttavia”, continua il comunicato, “le élite britanniche e francesi non sono disposte ad accettare la sconfitta”, e “credono che l’Ucraina debba essere dotata” di quella che definiscono una “wunderwaffe”, un’arma miracolosa.

“Kiev”, continua il comunicato, “potrà ottenere condizioni più favorevoli se possiederà una bomba nucleare o, almeno, una cosiddetta “bomba sporca””, e “attualmente, Londra e Parigi stanno lavorando attivamente per fornire a Kiev tali armi e i relativi sistemi di lancio”.

Ci stiamo avviando verso la più drammatica delle escalation?

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Con gli aiuti a Cuba la Cina sta sfidando apertamente Trump

Feb 25, 2026 L.M.
Mondo

MESSICO ONDATA DI VIOLENZA

Feb 25, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

USA: PALLOTTOLE MORTALI E GAS NOCIVI CONTRO I MANIFESTANTI

Feb 25, 2026 Ezio Boero

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

MESSICO ONDATA DI VIOLENZA

Febbraio 25, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Con gli aiuti a Cuba la Cina sta sfidando apertamente Trump

Febbraio 25, 2026 L.M.
AFV Mondo

USA: PALLOTTOLE MORTALI E GAS NOCIVI CONTRO I MANIFESTANTI

Febbraio 25, 2026 Ezio Boero
Mondo Video-Podcast

Bomba nucleare a Kiev? FSB Francia e UK pronti alla mossa disperata.

Febbraio 25, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: