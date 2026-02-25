Due pesi e due misure. Gli Stati Uniti pronti a dare l’uranio arricchito all’Arabia Saudita

President Donald Trump participates in a bilateral meeting with Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman Al Saud of Saudi Arabia, Tuesday, November 18, 2025, in the Oval Office. (Official White House Photo by Daniel Torok)

Secondo quanto emerge da un documento del Congresso USA visionato da diverse agenzie di stampa, all’Arabia Saudita potrebbero essere concesse capacità di arricchimento dell’uranio nell’ambito di un accordo nucleare proposto tra Riad e Washington.

La rivelazione arriva mentre gli Stati Uniti e Israele stanno tentando di smantellare il programma di arricchimento dell’uranio dell’Iran.

Riyadh “promuoverà gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, interrompendo le fallimentari politiche di inazione e indecisione che i nostri concorrenti hanno sfruttato per svantaggiare l’industria statunitense e indebolire la posizione degli Stati Uniti a livello globale in questo settore critico”, si legge nel documento, visionato dall’AP.

La bozza di accordo prevede che gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita stipulino un accordo di salvaguardia con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

Ciò comporterebbe la supervisione della “maggior parte delle aree di potenziale cooperazione nucleare sensibili alla proliferazione”, tra cui l’arricchimento, la fabbricazione del combustibile e il riprocessamento, afferma il documento.

Nel novembre dello scorso anno, il regno ha firmato con Washington un accordo sull’energia nucleare civile che non includeva l’arricchimento.

Secondo quanto riportato all’inizio del 2025, gli Stati Uniti avevano abbandonato il tentativo di collegare il programma nucleare saudita alla normalizzazione dei rapporti con Israele.

L’Arabia Saudita ha promesso di non normalizzare le relazioni con Israele finché non sarà avviato il processo per la creazione di uno Stato palestinese. Nonostante l’accordo di Gaza sostenuto dagli Stati Uniti, che include una vaga clausola su un “percorso” verso la creazione di uno Stato palestinese, Israele continua a respingere l’idea.

La nuova bozza di accordo giunge in un momento in cui gli Stati Uniti continuano a minacciare l’Iran. Finora si sono svolti due round di negoziati indiretti, in concomitanza con un massiccio rafforzamento militare statunitense nella regione.

Gli Stati Uniti, con il supporto di Israele, chiedono all’Iran di smantellare tutte le infrastrutture di arricchimento e di trasferire le sue scorte di materiale arricchito al di fuori dell’Iran. Vogliono inoltre un severo limite al programma missilistico iraniano e la fine del sostegno iraniano ai gruppi di resistenza nella regione.

Teheran respinge questa ipotesi e ha solo manifestato la volontà di limitare o sospendere temporaneamente l’arricchimento.

La Repubblica Islamica è membro del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP) e insiste nel sostenere che il suo programma è pacifico. I rapporti dell’intelligence statunitense hanno confermato che Teheran non sta cercando di dotarsi di un’arma nucleare.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (MbS) aveva dichiarato in precedenza che se l’Iran dovesse acquisire una bomba nucleare, “dovremo procurarcela”.

