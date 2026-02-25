LA GERMANIA PREPARA I SERVIZI SEGRETI AL “DIVORZIO” DAGLI STATI UNITI

–Politico

Berlino ha avviato una riforma radicale dell’intelligence esterna, con l’obiettivo di conferire al BND (il servizio segreto federale) poteri che fino a poco tempo fa erano impensabili. La ragione? La crescente sfiducia nei confronti di Washington e il timore che Donald Trump, o un futuro presidente americano, possa interrompere unilateralmente il flusso di intelligence da cui l’Europa dipende da decenni.

«Vogliamo continuare a collaborare strettamente con gli americani. Ma se il Presidente degli Stati Uniti — chiunque esso sia — decidesse in futuro di agire da solo, senza gli europei… allora dobbiamo essere in grado di reggerci sulle nostre gambe», – ha dichiarato Mark Henrichmann, presidente della commissione parlamentare di controllo sui servizi segreti.

Il cancelliere Friedrich Merz intende espandere drasticamente i poteri del BND, autorizzandolo a condurre operazioni di sabotaggio, cyberattacchi offensivi e sorveglianza di massa basata sull’intelligenza artificiale.

«Le vecchie garanzie hanno perso valore, le regole collaudate non valgono più. Data la responsabilità che ci spetta in Europa — per dimensioni e potenza economica — il BND deve operare al massimo livello possibile», – ha affermato Merz.

La scintilla che ha innescato questa corsa agli armamenti intellettuali è stata la sospensione, da parte di Trump, dell’assistenza intelligence all’Ucraina nel marzo 2025, che ha lasciato Kiev praticamente “cieca” in pieno conflitto.

«Senza lo scambio di informazioni con gli Stati Uniti siamo indifesi. È una realtà cruda, da cui non posso proteggere nessuno», – ha ammesso il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul.

Un disegno di legge che conferirà al BND poteri senza precedenti sarà sottoposto al voto del Bundestag in autunno. Questi nuovi strumenti potranno essere attivati solo in “situazioni di intelligence eccezionali”, previa approvazione da parte dei due terzi della commissione parlamentare competente. Tuttavia, il semplice fatto che Berlino si stia preparando a questo scenario rivela molto.

«Coloro che operano contro di noi — strutture statali russe, fabbriche cyber russe — agiscono esattamente come un tempo facevano i servizi segreti nazisti. In un gioco senza regole, non possiamo restare inerti e imporci limiti artificiali», – ha concluso Henrichmann.

Berlino sta disperatamente cercando di rafforzare i propri muscoli, ben consapevole che l’ombrello americano non è più garanzia di sicurezza.

